Hilfe-Authoring-Tools (HAT) - Beliebteste Apps - Tunesien

Document360 ist eine KI-gestützte Wissensdatenbankplattform, die für die Erstellung öffentlicher und privater Wissensdatenbanken, SOPs, Benutzerhandbücher, Dokumentationen und mehr entwickelt wurde. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und den robusten Funktionen zentralisiert Document360 Wissen, optimiert die Zusammenarbeit und liefert außergewöhnliche Dokumentation. Es zeichnet sich durch einzigartige Funktionalitäten aus, ist SOC 2 Typ 2 zertifiziert, bietet privates Hosting und ermöglicht die nahtlose Integration von Drittanbietern. Folgendes bietet Document360 in Bezug auf die Funktionalität: * Fragen Sie Eddy: Für schnelle Antworten können Benutzer Eddy Fragen stellen und Eddy liefert Ihnen die genaueste Antwort aus dem entsprechenden Artikel. Sparen Sie Zeit beim Durchsuchen des gesamten Artikels. Eddy vereinfacht das Verfassen Ihrer Hilfeartikel, indem es aus den Artikeln relevante FAQs generiert. Dies spart Ihrem Team Zeit und sorgt für ein reibungsloseres und intuitiveres Erlebnis für Ihre Kunden. * Dashboard: Der zentrale Hub präsentiert ein optisch ansprechendes und intuitiv gestaltetes Dashboard, das einen umfassenden Überblick über wichtige Informationen bietet. Es ist das Nervenzentrum für ein nahtloseres und aufschlussreicheres Erlebnis. * Intuitiver Blockeditor: Der neue Blockeditor optimiert den Prozess der Inhaltserstellung. Durch die Hinzufügung einer Inline-Kommentarfunktion wird die Zusammenarbeit in Echtzeit und mühelos, was einen dynamischeren Bearbeitungs- und Überprüfungsprozess fördert. * Zentraler Anpassungs-Hub: Der Anpassungs-Hub ermöglicht Benutzern eine beispiellose Kontrolle und ermöglicht die Feinabstimmung der Dokumentationsästhetik. Teams können Layouts, Farbschemata, Schriftarten und Branding-Elemente mühelos anpassen, um die Dokumentation nahtlos an ihre Markenidentität anzupassen. * Erweiterte Analysen: Die Analysefunktion bietet Echtzeit-Einblicke in das Benutzerverhalten, die Effektivität von Inhalten und Interaktionsmuster. Es wandelt Rohdaten in aussagekräftige Informationen um und erleichtert so die datengesteuerte Entscheidungsfindung. Darüber hinaus können Sie jetzt die Kontrolle über die Leserbestätigung mit Lesebestätigungen übernehmen. * Instant-Sync-Integrationen: Instant-Sync gewährleistet einen nahtlosen Datenfluss in Echtzeit zwischen Document360 und verschiedenen Tools und Diensten von Drittanbietern. Jetzt lässt sich Document360 nahtlos in Zendesk Federated Search und GitHub integrieren und verbessert so die Zusammenarbeit und die Workflow-Effizienz. * AI Writer: Ein KI-gestütztes Tool, das bei der Generierung hochwertiger Inhalte hilft, Konsistenz gewährleistet und den Zeitaufwand für die Dokumentationserstellung reduziert. * AI Business Glossary Generator: Erstellt automatisch ein umfassendes Business-Glossar und hilft Benutzern dabei, in ihrer gesamten Dokumentation eine konsistente Terminologie beizubehalten. * Markdown-Texteditor: Mit einem einfachen Markdown-Editor können Benutzer Textdokumente mithilfe typischer Formatierungstechniken formatieren, einschließlich Überschriften, Hervorhebungen, Listen, Bildern und Links, sodass auch Nicht-Entwickler die Grundlagen leicht erlernen können. * Kategoriemanager: Erstellen Sie eine gut strukturierte Hierarchie aller Ihrer Wissensdatenbankinhalte mit bis zu 6 Unterkategorien, damit Benutzer Informationen leicht finden und verarbeiten können. * Rollen und Berechtigungen: Mit Document360 können Sie einschränken, wer auf was zugreifen kann, um die Sicherheit Ihrer Wissensdatenbank zu gewährleisten. Sie können authentifizierte Teammitglieder hinzufügen, um zu bestimmten Projekten beizutragen. * Lokalisierung: Verstehen Sie Ihr globales Publikum; Sie können Artikel, Snippets, Variablen und Glossare in über 50 Sprachen übersetzen. * Privates Hosting: Erhalten Sie Zugriff auf vollständig isolierte Umgebungen für mehr Leistung und Kontrolle über Ihre Hosting-Umgebung für die beste Leistung. * Versionierung: Rollback- und Versionierungsfunktionen ermöglichen es Ihnen, den Änderungsverlauf für jedes Teil Ihrer Wissensdatenbank anzuzeigen. * Sichern und Wiederherstellen: Document360 sichert Ihre Projekte täglich automatisch. Sie können Ihr Projekt jedoch jederzeit manuell sichern. Sie können das gesamte Projekt oder einen Teil Ihrer Wissensdatenbank aus dem verfügbaren Backup in einen früheren Zustand zurückversetzen. * API-Dokumentation: Benutzer können ihre OpenAPI-Spezifikationen importieren und die Dokumentation automatisch generieren lassen. Document360 ist der Marktführer für Innovationen in der Kategorie der generativen KI-Wissensdatenbanken und bedient verschiedene Branchen in über 30 Ländern beim Aufbau ihrer Wissensdatenbanken. Zu unseren Kunden zählen VMware, McDonald's, Daikin, Virgin Red, NHS und mehr.