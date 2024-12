Hilfe-Authoring-Tools (HAT) - Beliebteste Apps - Malawi

Advanced Planning and Scheduling (APS)-Software

Help Authoring Tools (HAT) sind Softwareanwendungen, die technische Redakteure bei der Erstellung, Veröffentlichung und Pflege der Hilfedokumentation für Software unterstützen sollen. Die resultierende Dokumentation wird in Benutzerhandbüchern, Handbüchern und Hilfedateien verwendet. Ziel dieser Tools ist es, den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Erstellung von Hilfsmaterialien für Mitarbeiter und Endbenutzer zu reduzieren. Technische Redakteure verwenden HATs, um den gesamten Dokumentationsprozess zu verwalten, einschließlich des Schreibens, Bearbeitens und Exportierens von Dokumenten zur Überprüfung durch Redakteure, Administratoren und Kollegen. Letztendlich ermöglichen HATs die digitale Veröffentlichung der Dokumentation. Viele dieser Tools unterstützen den Import von Text aus verschiedenen Dateiformaten und Dokumentenerstellungssoftware. Einige HATs ohne integrierte Build-Tools müssen möglicherweise in Build-Automatisierungstools integriert werden, um die Dokumentation anzuzeigen oder zu nutzen.