Heatmap-Tools - Beliebteste Apps

CUX ist ein Digital Experience Analytics-Tool, das Unternehmen dabei hilft, bis zu fünfmal Zeit bei der Analyse zu sparen und wertvolle Schlussfolgerungen zu ziehen. Wir eliminieren die Datenüberflutung, indem wir uns gezielt auf Benutzerprobleme, Frustrationen und alle Engpässe konzentrieren, die sie daran hindern können, Online-Kanäle zum Kauf von Produkten und Dienstleistungen zu nutzen. CUX ist ein umfassendes, benutzerorientiertes Analysetool, das sofortige Erkenntnisse über das Verhalten liefert. ✔ Zielorientierte Analysen: CUX wählt automatisch NUR die Daten aus, die für individuelle Geschäftsziele relevant sind. ✔ Qualitative und quantitative Bewertungen mit einem Tool. ✔ Wissen: Wir unterstützen Benutzer mit Schulungen, Onboarding, Mentoring, Audits und monatlichen Empfehlungen. ✔ AIocado: Unser eigener AI-Analytics-Concierge zeigt Ihnen genau die Gründe für Ihre Conversion-Rückgänge, Orte, an denen Benutzer frustriert sind, Empfehlungen und mehr. CUX ist eine Lösung für alle Branchen, in denen der Kunde mit einem digitalen Produkt in Berührung kommt, etwa E-Commerce, SaaS- und B2B-Unternehmen, Unternehmen, die Marketingdienstleistungen anbieten, oder Softwarehäuser. Wir kooperieren mit den Abteilungen Innovation, Marketing, Produkt und E-Commerce innerhalb der Unternehmen. CUX auf den Punkt gebracht: ✔ Analyse des Benutzerverhaltens ✔ Erfahrungsmetriken ✔ Zielorientierte Analyse ✔ Conversion-Wasserfälle ✔ Aufzeichnung ganzer Besuche ✔ Heatmaps ✔ Voranalyse und Warnungen ✔ Automatische Erfassung von Ereignissen ✔ Rückwirkende Analyse ✔ 100 % DSGVO-konform ✔ Datenspeicherung im EOG ✔ SSL-gesichert