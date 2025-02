Heatmap-Tools - Beliebteste Apps - Tunesien

Lucky Orange

luckyorange.com

Lucky Orange kann Ihnen helfen zu verstehen, warum Ihre Website Traffic erhält, der nicht in Verkäufe oder Leads umgewandelt wird. Mehr als 450.000 Websites auf der ganzen Welt vertrauen unseren Tools zur Conversion-Rate-Optimierung, um Einblicke in das zu erhalten, was Menschen auf ihrer Website tun. Steigern Sie Ihren Umsatz und erfahren Sie mehr über Ihre Website-Besucher. Mit unseren Sitzungsaufzeichnungen und dynamischen Heatmaps können Sie sehen, wo Personen auf Ihrer Website geklickt, gescrollt und getippt haben, um zu sehen, was sie vom Kauf abhält. Machen Sie sich mit optimierbaren Segmenten einen Überblick über die Besucherreise einer einzelnen Person, um Sitzungswiederholungen frustrierter oder verwirrter Besucher anzusehen. Sehen Sie sich das Gesamtbild an, indem Sie mit dynamischen Heatmaps eine Gesamtansicht dessen betrachten, womit Menschen am meisten – oder am wenigsten – interagieren. Verwenden Sie eine Scroll-Heatmap, um zu sehen, ob die Leute weit genug auf der Seite scrollen, um Ihre Handlungsaufforderungen zu sehen, oder ob sie die Seite verlassen, bevor Sie sie konvertieren können. Warenkorbabbrüche reduzieren Die leistungsstarke Kombination aus Live-Chat und einer Live-Ansicht Ihrer Besucher kann Warenkorbabbrüche verhindern. Wenn Sie sehen, dass jemand in Echtzeit Probleme hat, können Sie mithilfe des Live-Chats herausfinden, ob Sie ihm dabei helfen können, das zu finden, was er braucht, oder ob Sie seine Fragen beantworten können. Mit dem Announcements-Tool von Lucky Orange können Sie ein Popup erstellen, das eine Upsell-Gelegenheit hervorhebt, einen Rabatt anbietet oder eine Produktbewertung anfordert.