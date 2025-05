App Store für Web-Apps Finden Sie die richtige Software und Services.

HR-Software für das Gesundheitswesen wurde speziell für die Gesundheitsbranche entwickelt und ist für die Bewältigung komplexer und sich weiterentwickelnder Vorschriften und Compliance-Anforderungen gerüstet. Administratoren, Manager und HR-Mitarbeiter im Gesundheitswesen verlassen sich auf maßgeschneiderte Personal- und Leistungsmanagement-, Gehaltsabrechnungs- und Zeiterfassungslösungen, um den HR-Betrieb in Krankenhäusern, Arztpraxen und anderen Gesundheitsorganisationen zu verbessern. Durch die Optimierung und Automatisierung von Aufgaben wie Personalbesetzung, Vorfallmeldung, Schulung und Finanzmanagement können sich medizinische Fachkräfte auf die Bereitstellung hochwertiger Pflege konzentrieren. Diese Systeme lassen sich nahtlos in bestehende Gesundheitsabläufe integrieren und steigern so die Gesamteffizienz und Effektivität der Einrichtung. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass HR-Software für das Gesundheitswesen nicht die Krankenversicherungspläne oder -leistungen der Mitarbeiter verwaltet; Diese Funktionalität ist in einer speziellen Verwaltungssoftware für Sozialleistungen enthalten.