Trainingssoftware zur Belästigungsprävention - Beliebteste Apps - Malawi

Schulungssoftware zur Belästigungsprävention ermöglicht es Unternehmen, Mitarbeitern in Staaten mit und ohne Belästigung Compliance- und Präventionsschulungen anzubieten. Die Durchführung von Online-Schulungen bietet eine skalierbare und kostengünstige Methode zur Erfüllung staatlicher gesetzlicher Anforderungen. Derzeit verpflichten Staaten wie Kalifornien, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine und New York Unternehmen, Schulungen zur Prävention von Belästigung und Diskriminierung anzubieten. Selbst in Staaten, in denen dies nicht der Fall ist, kann die Schulung von Mitarbeitern Risiken proaktiv senken und potenzielle Schadensersatzansprüche bei Belästigungsklagen abmildern. Die meisten Trainingsprogramme zur Belästigungsprävention können auf von Anbietern bereitgestellten Lernplattformen bereitgestellt oder mithilfe des SCORM-Protokolls in Lernmanagementsysteme (LMS) von Drittanbietern integriert werden. Diese Flexibilität ermöglicht es Schulungsleitern und Personalabteilungen, Lösungen zur Belästigungsprävention nahtlos in die LMS-Software des Unternehmens zu integrieren, um sie bereitzustellen, zu verfolgen, zu melden und Aufzeichnungen über den Fortschritt der Mitarbeiter über mehrere Jahre hinweg zu führen, wie in einigen Bundesstaaten vorgeschrieben. Bestimmte Anbieter bieten diese Lösungen auch zusammen mit HR-Compliance-Software an, um die Compliance-Bemühungen des Unternehmens weiter zu optimieren.