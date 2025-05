Gast-Messaging-Software - Beliebteste Apps

App Store für Web-Apps Finden Sie die richtige Software und Services.

Gast-Messaging-Software ermöglicht es Hotelbetreibern und Mitarbeitern, einen personalisierten Kommunikationskanal mit einzelnen Gästen für Benachrichtigungen, Anweisungen und Dienstleistungen zu erstellen. Diese Tools verbessern das Gästeerlebnis und optimieren die Arbeitsabläufe der Mitarbeiter durch zeitnahe Nachrichten und Antworten. Hotelrezeptionisten und Concierge-Mitarbeiter nutzen neben herkömmlichen Telefonsystemen auch Gäste-Messaging-Plattformen, um sicherzustellen, dass relevante Informationen bei Bedarf Hotelmanager, Zimmermädchen und Zimmerservice erreichen. Bei effektiver Nutzung können diese Tools das Telefonanrufvolumen erheblich reduzieren, eine schnelle Bearbeitung von Beschwerden oder Anfragen von Gästen gewährleisten und allgemein den Kundenservice verbessern. Typischerweise übermitteln Gast-Messaging-Plattformen Nachrichten per SMS, können aber auch E-Mail oder mobile Anwendungen nutzen. Einige Plattformen integrieren Funktionen von Videokonferenz- oder Live-Chat-Software, um eine interaktivere Kommunikation zwischen Gästen und Hotelpersonal zu ermöglichen. Diese Lösungen können Teil umfassender Hotelmanagementsysteme sein oder für ein nahtloses Benutzererlebnis in bestehende Systeme integriert werden. In bestimmten Fällen sind Gäste-Messaging-Produkte mit Hotelreservierungs- und Zahlungssystemen verknüpft, sodass Gäste ihre Buchungen ändern können, ohne die Rezeption aufzusuchen. Darüber hinaus können diese Plattformen proaktive Benachrichtigungsfunktionen und Feedback-Management-Tools integrieren, um zeitnahe Updates und Zufriedenheitsumfragen an Gäste zu senden.