Globale Beschäftigungsplattformen (GEP) - Beliebteste Apps

Globale Beschäftigungsplattformen (GEP) sind Software-as-a-Service-Anwendungen (SaaS), die es Unternehmen ermöglichen, international Mitarbeiter einzustellen, ohne eine rechtliche Präsenz in anderen Ländern aufbauen zu müssen. Dies erreichen sie, indem sie als juristische Person fungieren, beispielsweise als eingetragener Arbeitgeber (Employer of Record, EOR), professionelle Arbeitgeberorganisation (PEO) oder Agent of Record (AOR). Dieser Aufbau ermöglicht es der Plattform, als De-facto-Arbeitgeber zu fungieren und Unternehmen die Flexibilität zu geben, Arbeitskräfte weltweit einzustellen. Während GEPs Merkmale mit ähnlichen Dienstleistungskategorien wie PEO-Anbietern und Arbeitgebern von Aufzeichnungsdiensten teilen, zeichnen sie sich durch ihren softwareorientierten Ansatz und den umfangreichen Einsatz moderner Technologie aus. Obwohl sie möglicherweise HR-Beratung, Beratung oder andere Unterstützung anbieten, fungieren diese Plattformen in erster Linie als Softwarelösungen und bieten Benutzern Flexibilität und Kontrolle über ein zentrales Dashboard.