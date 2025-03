Globale Beschäftigungsplattformen (GEP) - Beliebteste Apps

Velocity Global

Velocity Global beschleunigt die Zukunft der Arbeit über Grenzen hinweg. Seine globale Arbeitsplattform vereinfacht die Arbeitgeber- und Talenterfahrung, um mit jedem, überall und egal, zusammenzuarbeiten. Arbeitgeber und Talente interagieren mit nur einem Klick über die proprietäre cloudbasierte Workforce-Management-Technologie, unterstützt durch personalisiertes Fachwissen und beispiellose globale Reichweite. Als größter globaler Employer of Record (auch bekannt als International PEO) in 185 Ländern und allen 50 Vereinigten Staaten verlassen sich mehr als 1.000 Marken auf Velocity Global, um globale Teams aufzubauen, ohne die Kosten oder Komplexität der Gründung ausländischer juristischer Personen oder staatlicher Registrierungen. Das Unternehmen bietet zusätzliche Dienstleistungen an, darunter Independent Contractor Compliance zur Beurteilung der Belegschaft und Agent of Record (AoR) zur Optimierung der Zahlungen an Auftragnehmer. Velocity Global wurde vom renommierten Analystenunternehmen NelsonHall zum „Leader“ im Bereich Global Employer of Record Services ernannt. Das 2014 gegründete Unternehmen beschäftigt Hunderte von Mitarbeitern auf sechs Kontinenten.