Globale Beschäftigungsplattformen (GEP) - Beliebteste Apps - Slowakei

Plane (ehemals Pilot) verwaltet die Gehaltsabrechnung, Sozialleistungen und Compliance für in den USA ansässige Unternehmen, die US-amerikanische und internationale Mitarbeiter und Auftragnehmer einstellen. Stellen Sie ganz einfach Mitarbeiter und Auftragnehmer in den USA und weltweit ein, binden Sie sie ein und bezahlen Sie sie – über eine sichere, cloudbasierte Plattform. Mit Plane können Sie Zahlungen zu optimalen Wechselkursen an Auftragnehmer in über 240 Ländern senden. Plane ist davon überzeugt, dass internationale Auftragnehmer die gleiche Erfahrung mit der Gehaltsabrechnung haben sollten wie US-Mitarbeiter. Wir überweisen Zahlungen direkt an die Bankkonten der Auftragnehmer, sodass diese Geld von ihren eigenen Konten abheben können, ohne den Aufwand oder die Abhebungsgebühren eines E-Wallets. Möchten Sie Mitarbeiter anstelle von Auftragnehmern einstellen? Mit Plane können Sie problemlos Vollzeitmitarbeiter in über 100 Ländern einstellen, ohne lokale Niederlassungen gründen zu müssen. Plane kümmert sich um die Arbeitsunterlagen, die Steuereinbehaltung und mehr, sodass Sie sich nicht darum kümmern müssen. Im Gegensatz zu vielen anderen EORs setzt Plane auf eine einfache Preisgestaltung ohne versteckte Gebühren. Sie zahlen eine monatliche Pauschalgebühr. Sie sind sich nicht sicher, ob Sie ein Teammitglied als Mitarbeiter oder Auftragnehmer einstellen sollen? Plane hat beide Optionen vom ersten Tag an unterstützt und unser Expertenteam hilft Ihnen gerne, die beste Option für Ihre Bedürfnisse zu finden, ohne eine Agenda festzulegen.