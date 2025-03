Generative KI-Software - Beliebteste Apps - Türkei

Microsoft Designer

designer.microsoft.com

Microsoft Designer ist ein KI-angetriebenes Design-Tool, mit dem Sie Entwürfe erstellen und Fotos in Sekunden lang bearbeiten können. Entfesseln Sie Ihre Kreativität - erstellen, entwerfen und bearbeiten Sie mit KI, die Sie sich vorstellen können. Verwenden Sie die Kraft der generativen KI, um auffällige Bilder mit Ihren Wörtern zu erstellen, mit Ihren Worten zu decken, die wie personalisierte Geburtstagskarten, Urlaubskarten und Hintergrundbilder für Ihr Telefon packen, und verwenden Sie sogar KI, um Fotos wie ein Experte zu bearbeiten-unerwünschtes Löschen Objekte von Fotos. Erstellen Sie, was Sie wollen, wann und wo Sie es brauchen. Schlüsselfunktionen: * Bilder: Erstellen Sie jedes Bild, das Sie sich vorstellen können. Science-Fiction-Kunst, surreale Szenen, lustige Bilder? Träumen Sie es, beschreiben Sie es und schaffen Sie es mit KI. Ihre Fantasie ist unbegrenzt! * Aufkleber: Erstellen Sie etwas, das klebt. Machen Sie benutzerdefinierte Aufkleber, mit denen Sie sich bei Messaging -Apps, sozialen und vielem mehr herausstellen können. * Bearbeiten mit KI: Machen Sie Ihre Fotos und Bilder perfekt mit KI. * Generatives Löschen: Unerwünschte Ablenkungen löschen, um Objekte zu erstellen, die Sie nicht möchten, wenn Ihr Bild verschwindet. * Hintergrund entfernen: Sagen Sie zu schlechten Hintergründen. Entfernen Sie leicht unerwünschte Bildhintergründe in einem Schritt. * Blur -Hintergrund: Bringen Sie das, was am wichtigsten ist, in den Fokus. Verwischen Sie den Hintergrund eines beliebigen Bildes, um Ihr Motiv zum Pop zu bringen. * Fügen Sie Filter hinzu, passen Sie die Helligkeit an, ändern Sie die Größe: Anpassen Sie so, dass Sie Ihre kreative Vision entsprechen, einschließlich der Größe, um Ihre Kreationen in eine quadratische oder benutzerdefinierte Größe zu verwandeln, die genau richtig passt. * Hintergrundbilder/Hintergründe: Stellen Sie alles aus. Erstellen Sie benutzerdefinierte Tapeten oder Hintergrund, um Ihre aktuelle Stimmung anzupassen, eine Erklärung zu erstellen oder um einen besonderen Anlass in der Vorderseite und in der Mitte Ihres Telefonbildschirms zu halten. * Grußkarten: Erstellen Sie den perfekten Gruß für jeden Anlass. Erstellen Sie von Geburtstagskarten über Urlaubskarten und darüber hinaus eine nachdenkliche Grußkarte mit personalisierten Nachrichten und Bildern, auch wenn Sie sich mit Worten verletzen. * Monogramme: Machen Sie Ihre Marke. Fügen Sie Ihrem Alltag einen persönlichen Pop hinzu oder für einen besonderen Anlass wie eine Hochzeit mit maßgefertigten Monogrammen, die Buchstaben verwenden und mehr, um Ihre Marke zu definieren. * Einladungen: Erstellen Sie Einladungen, die wow. Passen Sie Ihre Einladungen für jeden Anlass und jede Veranstaltung wie Geburtstage, Hochzeiten und alles andere Groß oder Kleines an. * Soziale Beiträge: online abheben. Erhöhen Sie und erstellen Sie Ihren nächsten sozialen Beitrag mit Designer, um das perfekte Bild und Text zu erstellen, um online zu teilen. * Symbole: Drücken Sie sich visuell aus. Erstellen Sie Symbole, um Ihre Sicht einfach zu kommunizieren und Ihre Designs zu dekorieren. * Emojis: Drücken Sie sich aus! Nehmen Sie die perfekte Reaktion mit individuell gefertigten Emojis, um jeder Stimmung zu passen. * Malbuchseiten: Färben Sie es ein und steigen Sie in Ihren Fluss. Erstellen Sie benutzerdefinierte Malbuchseiten, um das Färben aufregender zu gestalten. Großartig für alle Altersgruppen. * Rahmenbild: Verwandeln Sie Ihre Fotos in einen angepassten gerahmten Speicher, den Sie überall teilen können. * Collagen: Bringen Sie Ihre Lieblingsfotos, Stile und Beschreibungen zusammen. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Collage aus Ihren Lieblingserinnerungen. * Banner: Erstellen Sie Banner für Newsletter -Header, soziale Profile und mehr, um Aufmerksamkeit zu erregen und hervorzuheben.