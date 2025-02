Generative KI-Software - Beliebteste Apps - Togo

Professionalize It To Me

professionalizeitto.me

Professionalize It To Me ist eine Webanwendung, die Benutzern hilft, ihre Kommunikationsfähigkeiten einfach zu verbessern. Damit können Benutzer mit nur wenigen Klicks professionelle Nachrichten, Anschreiben und komplexe Excel-Formeln erstellen. Ziel des Dienstes ist es, die Kommunikation zu optimieren und den Benutzern Zeit zu sparen. Der Dienst funktioniert, indem Benutzer einige grundlegende Informationen über die Nachricht, den Brief oder die Formel eingeben, die sie generieren möchten. Benutzer wählen den Ton, die Sprache und die Länge für Nachrichten aus. Bei Anschreiben geben Nutzer Auskunft über die Stelle und das Unternehmen. Bei Excel-Formeln beschreiben Benutzer, was sie mit der Formel berechnen möchten. Professionalize It To Me nutzt dann fortschrittliche KI, um die professionelle Kommunikation basierend auf den Eingaben des Benutzers zu generieren. Die KI ist darauf ausgelegt, menschenähnliche Inhalte in natürlicher Sprache zu produzieren.