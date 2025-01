Generative KI-Software - Beliebteste Apps - Russland

Odio.ai

Odio.ai ist ein innovatives Tool, das künstliche Intelligenz nutzt, um jeden Text problemlos in Audio mit ultrarealistischen Stimmen umzuwandeln. Mit wenigen Klicks können Sie Text in eine Audiodatei umwandeln, aber auch fesselnde Podcasts und Hörbücher für Ihr Publikum erstellen! Sie haben eine große Auswahl an realistischen männlichen und weiblichen Stimmen, um die Stimme Ihres Textes perfekt zu verkörpern. Es umfasst mehr als 900 Stimmen in mehr als 120 Sprachen! Stimmen werden mit den neuesten Fortschritten der künstlichen Intelligenz erzeugt, was zu einer hochwertigen Klangqualität führt. Merkmale: * Konvertieren Sie Text in Audio * Erstellen Sie Podcasts aus Text * Erstellen Sie ein Hörbuch aus Text * Über 900 KI-generierte Stimmen * Über 120 Sprachen angeboten * Fügen Sie mehrere Gesprächspartner hinzu * In eine MP3-Datei exportieren und Links teilen * Anpassungsoptionen für die Aussprache wie Geschwindigkeit, Tonhöhe, Lautstärke, Art der Aussprache, … Mit Odio.ai können Sie alle Ihre Texte im Handumdrehen in eine Audiodatei umwandeln. Sie müssen lediglich Ihren Text kopieren/einfügen, die gewünschten Stimmen auswählen und das Tool exportiert automatisch Ihre Sounddatei. Sie können die kleinsten Details der Aussprache wie Pausenzeiten, Geschwindigkeit, Tonhöhe, Art der Aussprache von Wörtern usw. anpassen, um realistische Wiedergaben zu erhalten, um alle gewünschten Emotionen in Ihren Texten zu vermitteln. Sie können im selben Projekt auch mehrere Gesprächspartner hinzufügen, um beim Lesen einen dynamischen Dialog zu erzeugen. * Konvertieren Sie Text mit künstlicher Intelligenz in Audio * Wählen Sie die gewünschten Stimmen * Sprachanpassung * Integrieren Sie mehrere Stimmen in ein einziges Projekt * Exportieren Sie ganz einfach Ihre generierte Audiodatei Mit Odio.ai können Sie dank seiner Funktionen Ihren eigenen Podcast erstellen und hosten. Sie können Ihre verschiedenen Episoden aus den Audios Ihrer Texte zusammenstellen und die Hosting-Seite ganz einfach teilen. Odio bietet Ihnen auch Zugriff auf einen RSS-Feed, wenn Sie Ihren Podcast auf einer anderen Plattform teilen möchten. * Erstellen Sie einen Podcast * Verfassen Sie Episoden aus in Audio umgewandelten Texten * Greifen Sie auf eine öffentliche Hosting-Seite zu * RSS-Feed teilen Mit Odio können Sie auch Bücher in der Audioversion erstellen. Auch diese Funktion nutzt die künstliche Intelligenz der Audiotranskription, um Ihre Texte zum Leben zu erwecken. Sie können die Audioversion Ihres Buchs Kapitel für Kapitel zusammenstellen und sie in professioneller Tonqualität teilen. Odio bietet Ihnen auch die Möglichkeit, auf der öffentlichen Seite Ihres Buchs eine Schaltfläche mit einem Zahlungslink hinzuzufügen, wenn Sie beispielsweise nur einen Auszug teilen oder die Möglichkeit anbieten möchten, eine gedruckte Version zu kaufen, … * Erstellen Sie ein Hörbuch * Verfassen Sie Audiokapitel aus konvertierten Texten * Verwenden Sie realistische Stimmen, um Ihre Kapitel zu lesen * Greifen Sie auf eine öffentliche Hosting-Seite für Ihr Hörbuch zu * Fügen Sie eine Schaltfläche hinzu, um einen Zahlungslink einzubinden