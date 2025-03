Gamification-Software - Beliebteste Apps

Centrical

centrical.com

Centricalis Eine KI-angetriebene Plattform zur Leistungserfahrung mit Mitarbeitern, die die weltweit führenden Marken durch den Erfolg und das Wachstum von Frontline-Agenten vornimmt. Die Plattform bietet ein einheitliches Mitarbeitererlebnis mit Echtzeit-Leistungsmanagement, adaptiven Microlening, KI-angetriebenen Coaching, Qualitätsmanagement und VOE durch eine Gamified-Lösung, um Unternehmen bei der Verbesserung der Produktivität und des Umsatzes zu unterstützen, Kosten, niedrigere Abnutzung und Erhöhung der Kundenzufriedenheit zu erhöhen und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen . Centrical wurde 2013 gegründet und bedient Kunden in 150 Ländern in 40 verschiedenen Sprachen. Centrical hat Büros in New York, Tel-Aviv und London und Kunden umfassen führende multinationale Unternehmen wie Microsoft, Teleperformance, Synchrony Financial und mehr.