CustomerGlu

customerglu.com

CustomerGlu ist eine Gamification-Plattform, die Ihnen dabei hilft, umfassende In-App-Erlebnisse zu schaffen, die die Kundenbindung und -bindung fördern. Mit über 50 vorgefertigten Vorlagen und der Möglichkeit, Ihre eigenen von Grund auf zu erstellen, können Sie jedes Bindungs- oder Bindungsproblem, mit dem Sie konfrontiert sind, problemlos lösen. CustomerGlu bietet alles, was Sie brauchen, um alle Ihre bestehenden Bindungs- und Engagement-Probleme zu lösen. Ganz gleich, ob Sie Produkte empfehlen, Drop-Offs im Trichter reduzieren, Wiederholungstransaktionen verbessern oder die Einführung von Funktionen fördern möchten – CustomerGlu hat die Lösung für Sie. Hauptmerkmale: Ein Produkt empfehlen: Stellen Sie eine Reihe von Fragen, um basierend auf den Antworten eine personalisierte Empfehlung abzugeben. Neue Benutzerumfrage: Führen Sie eine Umfrage unter neuen Benutzern durch, um herauszufinden, woher sie kommen und in welche Kanäle Sie investieren sollten. Reduzieren Sie Drop-offs im Trichter: Verbessern Sie die Conversions, indem Sie auf der Warenkorbseite ein „Drehen Sie das Rad, um einen Gutschein zu gewinnen“ anzeigen. belohnen. Wiederholte Transaktionen: Zeigt ein Rubbellos an, nachdem ein Benutzer eine Bestellung aufgegeben hat, um die Wiederholungsraten zu verbessern. Bestellsträhne: Geben Sie jede Woche/jeden Tag nacheinander Bestellungen auf und gewöhnen Sie sich an, Transaktionen über die Plattform abzuwickeln. Funktionsakzeptanz: Fordern Sie bestehende Kunden zu einem bestimmten Zeitpunkt heraus, Funktionen auszuprobieren, und belohnen Sie sie dafür. Und wenn Sie nicht genau das finden, was Sie suchen, machen Sie sich keine Sorgen – Sie können Ihre eigenen Vorlagen von Grund auf erstellen, die Ihren Anforderungen am besten entsprechen. Mit CustomerGlu sind die Möglichkeiten endlos. Warum CustomerGlu vertrauen? Der Schutz von Benutzerdaten ist unsere Hauptverantwortung und wir sind bestrebt, globale Compliance-Standards einzuhalten. Mit einem kontinuierlichen End-to-End-Ansatz für Datenschutz und Sicherheit ist Ihre Privatsphäre bei CustomerGlu gewährleistet.