Software für Frontline-Kommunikationsplattformen für Mitarbeiter - Beliebteste Apps - Tschad

goHappy revolutioniert die Art und Weise, wie Arbeitgeber mit ihren Mitarbeitern an vorderster Front kommunizieren und interagieren, indem es ihnen die umfassendste und benutzerfreundlichste App-freie Technologie zur Verfügung stellt, die jemals entwickelt wurde. In einer Welt, in der die kontinuierliche Kommunikation mit den Mitarbeitern an vorderster Front unerlässlich ist, erkannte goHappy, dass App-basierte Lösungen, tägliches Huddles und Nachrichten auf Pinnwänden einfach nicht funktionieren. Der Schlüssel zum Erfolg von goHappy besteht darin, dass Arbeitgeber 100 % ihrer Mitarbeiter an vorderster Front dort erreichen können, wo sie bereits sind: in ihren Textnachrichten. Ein automatisierter Feed aus dem Aufzeichnungssystem des Arbeitgebers bedeutet, dass seine aktiven Mitarbeiter immer nur wenige Sekunden von der sofortigen Kommunikation entfernt sind. Sie können alle ihre Mitarbeiter oder bestimmte Gruppen mit Standardtexten erreichen oder Videos, Bilder, Links, Umfragen und mehr hinzufügen – alles übersetzbar in die Sprache ihrer Wahl. Gegründet von Shawn Boyer, der auch Snagajob gegründet hat – dem landesweit größten Marktplatz für Stundenarbeit – und einem Team, das insgesamt über 100 Jahre Erfahrung in der Einbindung von Mitarbeitern an vorderster Front mitbringt, besteht die Mission von goHappy darin, ALLEN Mitarbeitern an vorderster Front dabei zu helfen, sich wertgeschätzter und verbundener zu fühlen, damit sie ihre Ziele erreichen können volles Potenzial. Mit robusten Messaging- und Feedback-Erfassungsfunktionen ist goHappy führend bei der Weiterentwicklung des Mitarbeiterengagements an vorderster Front und strebt danach, das beste Unternehmen der Welt zu sein, das Arbeitgeber dabei unterstützt, dieses Engagement zu maximieren.