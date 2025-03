Frachtmanagement-Software - Beliebteste Apps

Cargobase

cargobase.com

Cargobase wurde 2013 gegründet und ist ein globales Logistiksoftwareunternehmen, dessen Mission es ist, die Logistik für alle zu vereinfachen. Die Lösung: „Logistiksoftware, die funktioniert“. Cargobase bietet TMS lite, ein Transportmanagementsystem (TMS), das auf den Punkt bringt, was Logistikprofis wollen: die Vielseitigkeit, verschiedene Lieferkettenabläufe durchgängig zu verwalten, gepaart mit der Transparenz, um vom ersten Tag an bessere Entscheidungen zu treffen. TMS lite wird in 50 Ländern von börsennotierten Unternehmen und führenden Unternehmensversendern in den Bereichen Automobil, Elektronik, Halbleiter, Mode, Öl und Gas, Luftfahrt und Landwirtschaft eingesetzt.