Frachtmanagement-Software - Beliebteste Apps - Tschad

Die TMS-Plattform von Shipwell ist eine umfassende Transportmanagementlösung, die Unternehmen jeder Größe dabei hilft, ihre Versandabläufe zu rationalisieren, Kosten zu senken und die Effizienz zu verbessern. Mit dem TMS von Shipwell können Unternehmen alle ihre Transportarten, einschließlich LKW-, Bahn-, Luft- und Seetransporte, auf einer einzigen Plattform verwalten und so einen einheitlichen Überblick über ihre Lieferkette erhalten. Die TMS-Plattform von Shipwell bietet eine breite Palette an Funktionen, darunter: Carrier-Management: Einfache Verwaltung und Auswahl von Carriern aus einem umfassenden Netzwerk von Carriern basierend auf ihren Tarifen, Kapazitäten und Serviceniveaus. Routenoptimierung: Optimieren Sie Versandrouten anhand verschiedener Kriterien wie Kosten, Laufzeit und Lieferanforderungen. Sendungstransparenz: Erhalten Sie Echtzeiteinblick in Ihre Sendungen, von der Abholung bis zur Zustellung, und verfolgen Sie Sendungen über alle Transportarten hinweg. Frachtprüfung und -zahlung: Automatisieren Sie die Frachtrechnungsprüfung und den Zahlungsprozess, um eine genaue Rechnungsstellung sicherzustellen und das Risiko einer Überladung zu reduzieren. Berichte und Analysen: Greifen Sie auf umfassende Berichte und Analysen zu, um Transportausgaben, Spediteurleistung und andere wichtige Kennzahlen zu überwachen. Die TMS-Plattform von Shipwell ist außerdem hochgradig anpassbar, sodass Unternehmen die Plattform an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen und in ihre vorhandenen Systeme wie WMS und ERP integrieren können. Mit der TMS-Plattform von Shipwell können Unternehmen: die Effizienz verbessern: manuelle Prozesse automatisieren, Fehler reduzieren und Routen optimieren, was zu schnelleren und effizienteren Versandabläufen führt. Reduzieren Sie Kosten: Optimieren Sie die Auswahl des Spediteurs, reduzieren Sie Versandfehler und automatisieren Sie die Frachtprüfung und -zahlung, was zu geringeren Transportkosten führt. Verbessern Sie die Transparenz: Erhalten Sie Echtzeit-Einblick in alle Sendungen über alle Transportarten hinweg und sorgen Sie so für mehr Kontrolle und Transparenz über die Lieferkette