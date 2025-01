Frachtmanagement-Software - Beliebteste Apps - Bahamas

cargo.one

cargo.one verbindet Spediteure mit Fluggesellschaften und anderen Spediteuren auf einer Plattform und ermöglicht es ihnen, Sendungen in Minuten statt in Stunden anzubieten und mehr Aufträge zu gewinnen. Mit cargo.one können Spediteure sofort Luftfrachttarife von über 100 Fluggesellschaften vergleichen, Herkunfts- oder Zielgebühren von vertrauenswürdigen Agenten weltweit für jeden Incoterm einholen und ganz einfach professionelle Angebote für ihre Kunden erstellen. Sobald eine Sendung gewonnen wurde, können Benutzer von cargo.one diese einfach mit nur einem Klick buchen und sich sofort Kapazitäten und Preise sichern. Unsere Produktpalette umfasst außerdem eine digitale Storefront, die es Spediteuren ermöglicht, ihren Partnern ihre Verkaufspreise zur Verfügung zu stellen und neue Geschäfte zu gewinnen, Standardanalysen, um zu verstehen, warum Angebote gewonnen oder verloren werden, TMS-Integrationsmethoden zur Rationalisierung von Abläufen, und maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmensspeditionen, um ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Über 20.000 Spediteure, darunter 19 der Top 20 der Welt und Tausende kleiner und mittlerer Unternehmen, wählen Cargo.one, um Angebote für Luftfracht zu erstellen und zu buchen. Die Benutzerfreundlichkeit der Plattform, die zuverlässigen Tarifdaten und der erstklassige Kundenservice haben im Laufe der Jahre großes Vertrauen und zahlreiche Auszeichnungen gewonnen. Dazu gehören die Auszeichnungen „International IT Systems Provider of the Year“ 2023, „Cargo Booking Platform of the Year“ bei den Payload Asia Awards 2023 und „Information Technology for the Air Cargo Industry“ bei den World Air Cargo Awards 2022 und 2021. Bei cargo.one werden Sendungen gewonnen. Starten Sie noch heute kostenlos.