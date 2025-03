Freelancer-Managementsysteme - Beliebteste Apps - Usbekistan

Maestro

maestrocr.com

MaestroCR ist ein Projektmanagement-Tool, das den Prozess für alle Beteiligten vereinfacht. Es ermöglicht Projektinhabern, Lösungsanbietern (Softwareentwickler, Texter, Designer usw.), Stakeholdern und Mitwirkenden, den Projektfortschritt auf einer gemeinsamen Plattform zu verfolgen. Was MaestroCR von anderen Projektmanagement-Tools unterscheidet, ist, dass Sie damit jede Phase des Projekts von der Schätzung bis zur Lieferung kontrollieren können. MaestroCR kaskadiert das Projekt in Angebot, Kostenvoranschlag, Aufwand, Lieferung, Genehmigung und Rechnung. In jeder dieser Phasen müssen sich der Projekteigentümer und der Lösungsanbieter auf die Erwartungen einigen. So werden Kommunikationsausfälle aufgrund verpasster E-Mails, Anrufe oder Nachrichten verhindert und eine transparente Kommunikation gewährleistet. Das Ausführen mehrerer Projekte kann zu unbeachteten Fristen, verpassten Nachrichten oder übersehenen Anfragen führen. MaestroCR wurde entwickelt, um Ihnen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu helfen. Von Ihrem Dashboard aus können Sie die Aufgaben jedes Projekts und deren Status anzeigen. Während die Meilensteine ​​des Projekts gefeiert werden, werden Gespräche und Vereinbarungen über mögliche Änderungswünsche und Überarbeitungen mit MaestroCR verwaltet, um einen reibungslosen Projektablauf sicherzustellen. Die Integrationen von MaestroCR mit Jira, Trello, Basecamp, Microsoft Azure DevOps, Asana, Wrike, GitHub, GitLab Slack, Webhooks.io, Google Drive, Zeplin, Inc. und draw.io ermöglichen es Ihnen, Ihre Arbeit mit Ihrem internen Team zu teilen Outsourcing-Partner ohne Unterbrechung. Dadurch werden Kommunikationsabbrüche zwischen E-Mails, Anrufen und unterschiedlichen Anwendungen verhindert und eine transparente Kommunikation gewährleistet.