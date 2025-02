Freelancer-Managementsysteme - Beliebteste Apps - Tunesien

Field Nation

Field Nation ist der Arbeitsmarkt für IT-Außendienste, der Unternehmen und qualifizierte Techniker zusammenbringt, um im ganzen Land großartige Arbeit zu leisten. Unsere Plattform ermöglicht es Servicebereitstellungsteams, unabhängige Fachleute zu identifizieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten, denen das Ergebnis genauso am Herzen liegt wie ihnen. Mit Field Nation können Unternehmen ihre vertrauenswürdige Belegschaft auf Abruf aufbauen und einsetzen, und Techniker können Arbeiten auswählen, die ihren Interessen, Fähigkeiten und ihrem Zeitplan entsprechen. Schaffen Sie eine bessere Arbeitsweise. Bauen Sie es mit Field Nation. DIE HERAUSFORDERUNG: Der Bedarf an qualifizierten Technikern ist so hoch wie nie zuvor. Es gibt viel zu tun, aber nicht genügend Arbeitskräfte. Unternehmen sind es zunehmend leid, aufgrund veralteter Talentstrategien die Kontrolle aufzugeben und ihre Kundenbeziehungen zu gefährden. Dennoch gibt es Menschen mit den Fähigkeiten und der Leidenschaft für den IT-Außendienst, die sich immer noch ihrem Beruf widmen, aber nicht dort, wo man sie erwarten würde. Sie wollen eine neue Arbeitsweise – Flexibilität, Autonomie und Freiheit. Field Nation hilft Außendienstleitern: ERGEBNISSE VERBESSERN >> Kontaktieren Sie direkt die Techniker, die Ihre Marke vertreten, und stellen Sie sicher, dass ihre Arbeit gemäß Ihren Spezifikationen abgeschlossen wird, bevor Sie auf „Genehmigen“ klicken. + 40 % Reduzierung der erneuten Besuche vor Ort im Vergleich zu Drittanbietern + 98 % Erfolgsquote bei über Field Nation abgeschlossenen Arbeiten SCHNELL REAGIEREN >> Die Vielfalt und Kompetenz qualifizierter Techniker auf dem Field Nation-Marktplatz ermöglicht es Ihnen, „Ja“ zu Ihren Kunden zu sagen, in der Gewissheit, dass Sie sich schnell an die Nachfrage anpassen können. + Beschaffungstechniker und Versand arbeiten bis zu 80 % schneller als Drittanbieter + 12 Minuten durchschnittliche Zeit bis zur ersten Anfrage in Großstädten + WOs in über 29.000 Postleitzahlen in den USA abgeschlossen. + 1 Mio. WOs werden jährlich an 425.000 Standorten abgeschlossen + Qualifizierte Techniker mit Erfahrung in über 20 Servicearten KOSTEN SENKEN >> Eliminieren Sie den Margin-Stack von Drittanbietern und zusätzliche Gebühren und behalten Sie gleichzeitig die Kontrolle über Ihre Lohnsätze. + Einblick in die aktuellen Marktpreise nach Art der Arbeit und Region + Erzielen Sie bis zu 20 % Arbeitskosteneinsparungen gegenüber Drittanbietern und bis zu 30 % Arbeitskosteneinsparungen gegenüber W2s