Freiberufliche Plattformen - Beliebteste Apps - Vatikanstadt

FreeeUp ist ein schnell wachsender Marktplatz für Freiberufler, der Geschäftsinhaber mit vorab geprüften Freiberuflern aus der ganzen Welt verbindet. FreeeUp unterscheidet sich von anderen Freiberufler-Marktplätzen dadurch, dass es alle Freiberufler, die dem Marktplatz beitreten möchten, befragt und überprüft und dann nur das oberste 1 % der Bewerber auf den Marktplatz lässt. Freiberufler legen über die Plattform ihre eigenen Stunden- oder Festsätze fest und bieten derzeit über 85 verschiedene Fähigkeiten an, die von E-Commerce über digitales Marketing bis hin zur Webentwicklung reichen. Freiberufler sind hauptsächlich in den USA und auf den Philippinen ansässig, wobei 20 % aller Freiberufler auf über 25 Länder verteilt sind. Unternehmen können kostenlos ein Konto erstellen und es fallen keine monatlichen Gebühren oder Mindestbeträge an. Unternehmen erhalten schnellen Zugriff auf das vorab geprüfte Netzwerk an Freelancern. Unternehmen können Anfragen für die von ihnen benötigten Freiberufler einreichen und innerhalb eines Werktages eine vorab geprüfte Übereinstimmung finden. Die FreeeUp-Software erleichtert Geschäftsinhabern die Einstellung und Verwaltung der Stundenerfassung und Abrechnung von Freiberuflern. In dem seltenen Fall, dass ein Freiberufler jemals kündigt, ersetzt FreeeUp ihn sofort und übernimmt alle Ersatzkosten. Darüber hinaus verfügt FreeeUp über ein hervorragendes Kundendienstteam, das rund um die Uhr zur Verfügung steht, um bei der Nutzung der Plattform zu helfen und alle Probleme zu lösen, auf die Kunden stoßen.