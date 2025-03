Flottenverfolgungssoftware - Beliebteste Apps

App Store für Web-Apps Finden Sie die richtige Software und Services.

Flottenverfolgungssoftware nutzt GPS-Technologie, um die Aktivitäten von Fahrzeugen und Fahrern innerhalb einer Transportflotte zu überwachen. Diese Software wird hauptsächlich von Flottenmanagern verwendet, um ihre Flotten in Echtzeit zu verfolgen und Leistungsdaten sowohl zu Fahrzeugen als auch zu Fahrern zu sammeln. Während die Flottenverfolgung häufig eine Funktion umfassenderer Flottenmanagementsysteme ist, konzentriert sich die Software in dieser Kategorie speziell auf die Verwendung von GPS und Telematik zur Verfolgung von Fahrzeugen. Typischerweise fehlen die umfangreichen Back-Office-Funktionen, die in vollständigen Flottenmanagementlösungen zu finden sind.