Lyve

lyveglobal.com

In einer technologiegetriebenen Welt werden manuelle Liefervorgänge zunehmend zu einem Engpass für Unternehmen. Dies gilt umso mehr, da die New-Age-Kunden superschnelle Lieferungen verlangen und Komfort während ihrer gesamten Erfahrung erwarten. Als Geschäftsinhaber sollte die Bereitstellung schneller und flexibler Lieferoptionen Priorität haben. Ohne Digitalisierung kommt es in Unternehmen zu Ineffizienzen, Fehlern und Verzögerungen, die letztlich das Kundenerlebnis beeinträchtigen und die Betriebskosten in die Höhe treiben. Das Lyve Delivery Management System (DMS) bietet ein cloudbasiertes Managementsystem, mit dem Sie Ihre Lieferungen optimieren, Ihre Betriebskosten senken und gleichzeitig ein großartiges Kundenerlebnis gewährleisten können. Mit Lyve DMS gewinnen Sie an Dynamik bei Ihren Lieferungen und Abläufen, indem Sie Folgendes sicherstellen: - Echtzeitverfolgung - Automatisierte Zuweisung - Auftragsbündelung und -zusammenlegung - Optimierte Routenplanung - Kundeneinbindung - Optimale Flottenauslastung - Datenzentrierte Entscheidungen - Pünktliche Lieferungen - Dynamisches Routing