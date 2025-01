Flottenverfolgungssoftware - Beliebteste Apps - Ungarn

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo ist eine Flottenmanagementsoftware, die speziell für Flottenbesitzer entwickelt wurde. Flottenbesitzer können jetzt ganz einfach schnellere Routen entsprechend ihrer Priorität planen, optimieren und ihren Fahrern zuweisen. Zeo gehört auch zu den besten Software-Apps für Liefermanagement, Routenplanung und Transportmanagement. Was zeichnet den Zeo-Routenplaner aus? Flottenbesitzer können per Knopfdruck Massenfahrer hinzufügen und ihre Fahrer in Echtzeit verfolgen. Flottenbesitzer können die Route einem bestimmten Fahrer zuweisen. Zeo bietet Ihnen die schnellste und bestmögliche Route, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Unternehmen, die sich auf Lieferungen spezialisiert haben, mit der Lieferung beginnen möchten oder ihre Lieferabläufe verbessern müssen, entscheiden sich für Zeo Route Planner. Beim Hinzufügen von Fahrern zur Liste können Flottenbesitzer auch Fahrerdetails hinzufügen, Fahrer Basisfilialen zuweisen, Fahrer Fahrzeugen zuweisen und die Start- und Endzeiten der Fahrer festlegen. Mühelose Routenplanung und -optimierung: Die Fahrer können auf Android- und iOS-Apps zugreifen, um die kürzestmögliche Route anzuzeigen. Planen Sie Ihre Routen besser und sparen Sie bis zu 2 Stunden bei jeder Fahrt. Flottenbesitzer und Fahrer können unbegrenzte Routen ohne Nutzungsverpflichtung fahren. Sie können auch die Fähigkeiten der einzelnen Fahrer definieren, Routen über Excel erstellen und eine fähigkeitsbasierte Optimierung erreichen. Vielseitige Methoden zur Standorteingabe: Sie können auch mehrere Standorte hinzufügen, indem Sie eine Excel-Datei hochladen oder auch unsere Bildscanfunktion verwenden. Steigern Sie die Routeneffizienz, skalieren Sie einfach und vereinfachen Sie die Tourenplanung für die Lieferung mit der weltweit beliebtesten Fahrer-App und Liefersoftware. Bei der Zuweisung der Routen können Flottenbesitzer neben dem Wert auch Fahrzeugidentifikatoren hinzufügen – Name und Nummer, Fahrzeugkapazität, Paketgewichtskapazität und Paketvolumen. Flottenbesitzer können direkt mit ihren Fahrern auf der Route chatten und deren Standort live verfolgen. Flottenbesitzer können den Kunden auch Echtzeit-Updates senden und den besten Kundenservice bieten. Sie können den Zustellnachweis auch nach der Zustellung durch den Kurier erhalten. Sobald die Bestellungen geliefert wurden, können Sie eine detaillierte Ansicht aller bisher erstellten Routen sowie einen schnellen Überblick über die Nr. erhalten. Anzahl der durchgeführten Stopps, Start- und Endorte, zugewiesener Fahrer Beim Preismodell müssen Flottenbesitzer pro Sitzplatz und nicht pro Fahrer zahlen. Bei Problemen können Sie den besten Kundenservice in Anspruch nehmen. Unser Team antwortet in weniger als 2 Stunden auf jede Anfrage. Zeo bietet Ihnen die Integrationsoption mit einigen Softwareprogrammen wie Zapier und Shopify, die Ihre Aufgabe automatisierter und einfacher macht. Informationen zur Zapier-Integration finden Sie hier: https://zapier.com/apps/zeo-route-planner/integrations Entdecken Sie die Vorteile des Zeo Route Planner, indem Sie unsere Website besuchen: https://zeorouteplanner.com/ Buchen Sie kostenlos Machen Sie eine Demo mit unseren Experten, um aus erster Hand zu erfahren, wie Zeo Ihr Flottenmanagement revolutionieren und Ihre Lieferabläufe auf ein neues Niveau bringen kann. Bei Zeo bieten wir eine Transformation in der Art und Weise an, wie Sie Ihre Flotte verwalten und optimieren. Schließen Sie sich den Unternehmen an, die bereits von der weltweit beliebtesten Fahrer-App und Liefersoftware profitieren. Treffen Sie die kluge Wahl für Ihre Flotte – entscheiden Sie sich für den Zeo Route Planner.