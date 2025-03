Momentum IoT

momentumiot.com

Momentum macht Dienstleistungsunternehmen profitabler. Unsere cloudbasierte Softwareplattform, die auf einem angeschlossenen Netzwerk von GPS-Hardwaregeräten basiert, bietet Ihnen vollständige Finanzkontrolle und tiefe betriebliche Einblicke in Ihr Unternehmen. Mit Momentum müssen Sie sich keine Sorgen über zeitraubende Dateneingaben oder menschliche Fehler machen. Die Datenerfassung erfolgt immer genau und automatisch. Deshalb zeichnet sich Momentum dort aus, wo andere Software versagt. Steigern Sie Ihren Umsatz und Gewinn. Sie müssen lediglich eine Verbindung herstellen, Momentum erledigt den Rest. Das vernetzte Netzwerk von Momentum-Geräten: Fahrzeuge, Ausrüstung und Besatzungen – The Eagle One: Ein GPS-Gerät für Fahrzeuge, Anhänger und schweres Gerät. Es ist mit einem OBD-II-Kabelbaum oder einem 12-V-Batteriekabelbaum erhältlich. - The Momentum Toolie: Bluetooth-fähiger Standort- und Aktivitäts-Tracker für leichte Ausrüstung und Werkzeuge. - Die CrewID: Datenschutzorientierte Arbeitskostenverfolgung, die automatisch alle Arbeitskosten vor Ort ohne Dateneingabe erfasst und berechnet.