Alvys

alvys.com

Alvys ist ein leistungsstarkes, cloudnatives Transportmanagementsystem, das von Branchenexperten entwickelt wurde, um die Effizienz für Spediteure, Makler und Hybridunternehmen zu revolutionieren. Diese All-in-One-Plattform optimiert alles von der Ladungs- und Fahrerverwaltung bis hin zur Disposition und Buchhaltung. Mit über 100 nahtlosen Integrationen (in jedem Abonnement enthalten) vereint Alvys alle Ihre Systeme in einem intuitiven Workflow und eliminiert so Fragmentierung, Fehler und die Notwendigkeit eines ständigen App-Wechsels. Hauptmerkmale: - Nahtlose EDI-Konnektivität - Buchhaltung mit einem Klick mit automatisierten eChecks - Automatische Ladungserstellung - Erweiterte Betrugsschutz- und Sicherheitstools - Umfassende Analysen und Berichte - Flexible Verträge und kostenloses Onboarding Bewährte Ergebnisse von echten Benutzern: - Steigerung des durchschnittlichen Ladungsvolumens um 22 % innerhalb von 4 Monaten – Ladeerstellungszeit um mehr als 12 Minuten pro Ladevorgang reduziert – jährliche Einsparungen von über 120.000 US-Dollar durch geringere Gemeinkosten – Neue Mitarbeiter in nur einer Woche eingebunden Durch die Kombination modernster Cloud-Technologie, müheloser EDI-Integration und jahrzehntelanger Branchenexpertise unterstützt Alvys Wir bieten Speditionen eine einheitliche, kostengünstige Lösung zur Betriebsoptimierung und Wachstumsbeschleunigung. Erleben Sie die Zukunft des Transportmanagements. Fordern Sie noch heute Ihre kostenlose Alvys-Demo auf Alvys.com an!