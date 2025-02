Flottenwartungssoftware - Beliebteste Apps - St. Kitts und Nevis

Whip Around

whiparound.com

Whip Around ist ein leistungsstarkes und dennoch intuitives Flottenwartungssystem, das Ihnen hilft, Ihre gesamte Flotte sicher, konform und mobil zu halten. Die Whip Around-Flottenmanagementplattform verbindet jeden Punkt des Fahrzeug- und Gerätewartungsprozesses in einem System: Das bedeutet, dass Manager Daten zu Ihren Inspektionen, Reparaturen, Compliance und Betriebszeit nutzen können, um intelligentere Entscheidungen für die Flotte zu treffen. Whip Around unterstützt Ihr gesamtes Team – Manager, Fahrer und Mechaniker. FLOTTENMANAGER: - Überwachen Sie den Zustand der Flotte im Analyse-Dashboard für die Flottenwartung. - Legen Sie Zeitpläne für die vorbeugende Wartung fest. - Erstellen, priorisieren und verfolgen Sie den Fortschritt von Arbeitsaufträgen. - Erhalten Sie Push-Benachrichtigungen, wenn Mängel auftreten. FAHRER: - Führen Sie tägliche Inspektionen durch, unterschreiben Sie diese und reichen Sie sie über unser DOT ein -konforme App – Melden Sie Probleme, die Wartungsarbeiten erfordern, sofort durch die Aufnahme von Fotos und Voice-to-Text auf ihren Mobilgeräten – Erhalten Sie Push-Benachrichtigungen, wenn Inspektionen fehlen oder unvollständig sind. MECHANIK: – Push-Benachrichtigungen für neue Arbeitsaufträge und Mängel – Automatische Arbeitsauftragsdokumentation und Nachverfolgung – Markieren Sie Fehler ganz einfach als behoben oder behoben in der Whip Around-App. Die von den Fahrern mit der App gesammelten Daten unterstützen das Flottenwartungsmanagement-Portal, in dem Flottenmanager flottenweite Mängel verfolgen, Arbeitsaufträge überwachen und aktualisierte Fahrer- und Überwachungsfunktionen beobachten können Asset-Bestenlisten. Die aggregierten Daten fließen auch in das Wartungs-Dashboard von Whip Around ein, sodass Mechaniker Mängel, Arbeitsaufträge und Teilebestände überwachen können. Whip Around hält Ihre Flotte konform und hilft Ihren Fahrern, am Ende des Tages sicher nach Hause zu kommen.