Finanzberatungsanbieter - Beliebteste Apps

RevOptimal

revoptimal.com

RevOptimal hilft Teams, Daten zu nutzen, um den Umsatz zu steigern. Zunächst arbeiten wir mit Ihrem Team zusammen, um Ihr ideales Kundenprofil zu isolieren und eine Liste mit Interessenten mit hohem Potenzial und hoher Kaufabsicht zu entwickeln. Als Nächstes versorgen wir Ihr Team in regelmäßigen Abständen mit gezielten Käufer-Leads. Abschließend messen wir Ihre Leistung in interaktiven Dashboards, um herauszufinden, was funktioniert und was nicht. Lassen Sie unsere Datenexpertise Ihre Strategie auf die nächste Stufe bringen.