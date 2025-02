Cloud-Speicherdienste - Beliebteste Apps - Timor-Leste

Google Drive

google.com

Google Drive ist ein von Google entwickelter Dateispeicher- und Synchronisierungsdienst. Google Drive wurde am 24. April 2012 gestartet und ermöglicht Benutzern, Dateien auf ihren Servern zu speichern, Dateien auf Geräten zu synchronisieren und Dateien zu teilen. Neben einer Website bietet Google Drive Apps mit Offline -Funktionen für Windows und MacOS -Computer sowie Android- und iOS -Smartphones und Tablets an. Google Drive umfasst Google Docs, Google Sheets und Google Slides, die Teil einer Office -Suite sind, die die kollaborative Bearbeitung von Dokumenten, Tabellenkalkulationen, Präsentationen, Zeichnungen, Formularen und mehr ermöglicht. Dateien, die über die Office Suite erstellt und bearbeitet wurden, werden in Google Drive gespeichert. Google Drive bietet Benutzern über Google One 15 Gigabyte kostenlos Speicher. Google One bietet außerdem 100 Gigabyte, 200 Gigabyte, 2 Terabyte, 10 Terabyte, 20 Terabyte und 30 Terabyte, die durch optionale bezahlte Pläne angeboten werden. Hochgeladene Dateien können bis zu 5 Terabyte in Größe haben. Benutzer können die Datenschutzeinstellungen für einzelne Dateien und Ordner ändern, einschließlich der Aktivierung der Freigabe an andere Benutzer oder zur öffentlichen Erstellung von Inhalten. Auf der Website können Benutzer nach einem Bild suchen, indem sie seine Grafiken beschreiben, und natürliche Sprache verwenden, um bestimmte Dateien zu finden, z. B. "Finden Sie meine Budget -Tabelle aus dem letzten Dezember". Die Website und die Android -App bieten einen Sicherungsabschnitt an, um zu sehen, welche Android -Geräte Daten auf den Service gesichert sind, und eine im Juli 2017 veröffentlichte vollständig überholte Computer -App ermöglicht das Sicherungsverfahren bestimmter Ordner auf dem Computer des Benutzers. Eine schnelle Zugriffsfunktion kann intelligent die benötigten Dateien vorhersagen. Google Drive ist eine Schlüsselkomponente von G Suite, dem monatlichen Abonnement von Google für Unternehmen und Organisationen. Im Rahmen der ausgewählten G -Suite -Pläne bietet Drive unbegrenzten Speicher, Berichterstattung über erweiterte Dateiprüfung, verbesserte Verwaltungssteuerungen und größere Zusammenarbeitstools für Teams. Nach dem Start des Dienstes wurde die Datenschutzrichtlinie von Google Drive von einigen Mitgliedern der Medien stark kritisiert. Google verfügt über eine Reihe von Nutzungsbedingungen für Dienst- und Datenschutzrichtlinienvereinbarungen, die alle seine Dienste abdecken, was bedeutet, dass die Sprache in den Vereinbarungen dem Unternehmen breite Rechte zur Reproduktion, Nutzung und Erstellung von Ableitungen aus Inhalten gewährt, die auf Google Drive gespeichert sind. Während die Richtlinien auch bestätigen, dass Benutzer Rechte an geistigem Eigentum behalten, äußerten sich die Anwälte für Datenschutzbeamte, dass die Lizenzen Google das Recht gewähren, die Informationen und Daten zu verwenden, um die Werbung und andere Dienste zu verwenden, die Google bereitstellt. Im Gegensatz dazu stellten andere Mitglieder der Medien fest, dass die Vereinbarungen nicht schlechter waren als die von konkurrierenden Cloud -Speicherdiensten, aber dass der Wettbewerb in den Vereinbarungen "kunstvollere Sprache" verwendet, und gaben auch an, dass Google die Rechte benötigt, um "umzuziehen", um "umzuziehen", um "umzuziehen", um "umzuziehen", um "zu verschieben" Dateien auf seinen Servern, zwischen Ihren Daten oder erstellen Sie Bildminiäle. Ab März 2017 hatte Google Drive 800 Millionen aktive Nutzer und ab September 2015 über eine Million organisatorisch zahlende Benutzer. Seit Mai 2017 wurden über zwei Billionen im Dienst gespeichert.