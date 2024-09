Cloud-Speicherdienste - Beliebteste Apps - Afghanistan

MEGA

mega.io

Mega (in Großbuchstaben als MEGA stilisiert) oder Mega.nz ist ein Cloud-Speicher- und Datei-Hosting-Dienst, der von Mega Limited, einem in Auckland ansässigen Unternehmen, angeboten wird. Der Dienst wird hauptsächlich über webbasierte Apps angeboten. Mega-Mobile-Apps sind auch für Windows Phone, And...