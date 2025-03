Dateikonverter-Software - Beliebteste Apps - Usbekistan

Lumin

Lumin ist Cloud-basierte PDF-Bearbeitungs- und Dokumenten-Workflow-Software, die 2014 gegründet und mit Hauptsitz in Neuseeland gegründet wurde. In fast jedem Kontinent der Welt gibt es weltweit weltweit weltweit ein Lumin -Benutzer - einschließlich der Antarktis! Lumin bietet eine nahtlose Integration in G-Suite und booten eine Reihe intuitiver digitaler Tools, um ESIGNATIONS, Text, Highlights und mehr zu Ihren PDF-Dokumenten in der Cloud hinzuzufügen. Mit Lumin können Sie: - Bearbeiten Sie den RAW -PDF -Text direkt in Ihren Dokumenten für einfache Änderungen des Datums und geringfügige Aktualisierungen für Verträge und Vereinbarungen - Erstellen Sie einen nahtlosen Essignature -Workflow, um digitale Signaturen zu sammeln und anzufordern - Kommentar, Tag und Zusammenarbeit mit Ihrem Team von überall aus - Synchronisieren Sie mit den Google -Tools, die Sie kennen und lieben - Greifen Sie auf eine Reihe digitaler Tools zu, einschließlich Hinzufügen von Formen, Bildern, Text, Kommentaren, Highlights und - Greifen Sie auf eine Reihe erweiterter PDF -Funktionen zu, um Dokumente zu manipulieren, Dateien zum Senden, Spalten von Dateien und vieles mehr zu komprimieren. Optimieren Sie Dokumentprozesse und Workflows mit Tools, die sich wie die zweite Natur anfühlen, und arbeiten Sie so, wie Sie es erwarten würden. Verwenden Sie Lumin für Studium, Arbeit und Leben. Lumin kann kostenlos heruntergeladen und verwendet werden oder Sie können erweiterte Funktionen und Funktionen von nur 9 p/m entsperren. Geschäfts- und Unternehmenspläne sind verfügbar und leicht skalierbar, um Ihrem Team zu entsprechen.