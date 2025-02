Dateikonverter-Software - Beliebteste Apps - Tschad

Adobe Acrobat

Wir bei Adobe glauben, dass Dokumente mehr als nur eine Sammlung von Informationen und Beweisen sind. Sie sind von grundlegender Bedeutung, um Menschen und Ideen zu verbinden und das Geschäft voranzutreiben. Mit Adobe Acrobat bleiben Sie mit Ihrem Team in Verbindung und treiben Ihr Unternehmen voran – egal, wo Sie arbeiten. Acrobat ist die Komplettlösung für PDFs und elektronische Signaturen, der Fortune-500-Unternehmen vertrauen. Mit Acrobat können Sie mühelos Dokumente erstellen, bearbeiten, konvertieren, teilen, signieren und kombinieren – alles von einer Adobe-Plattform aus. Sie können nahtlose digitale Erlebnisse schaffen, die es Ihrem Team ermöglichen, jederzeit und überall problemlos von jedem Gerät aus zusammenzuarbeiten und zu arbeiten. Der Liquid-Modus in Acrobat ermöglicht es Benutzern auch, PDFs auf kleinen Bildschirmen anzuzeigen, ohne dass sie dazu kneifen und zoomen müssen. In Zusammenarbeit mit Microsoft erfinden wir die Art und Weise, wie Arbeit an einem modernen, sicheren und vernetzten Hybridarbeitsplatz erledigt wird, neu. Acrobat-Lösungen sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in Ihre bevorzugten Microsoft-Apps integrieren lassen. Sparen Sie Zeit durch Erstellen, Bearbeiten, Teilen und Signieren – alles direkt aus Microsoft 365, Teams, Outlook und mehr. Darüber hinaus können Sie auf intelligente Integrationen mit Google, Box und vielen weiteren Apps zugreifen, die Sie täglich verwenden. Mit Acrobat haben Sie Zugriff auf Dateischutzfunktionen, um Ihre Dokumente vor dem Kopieren, Ändern oder Drucken zu schützen – für zusätzliche Sicherheit. Acrobat unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung von Sicherheitsstandards und behördlichen Anforderungen wie GLBA und FERPA. Es erfüllt außerdem die ISO 32000-Standards für den elektronischen Dokumentenaustausch, einschließlich Spezialstandards wie PDF/A für die Archivierung, PDF/E für die Technik und PDF/X für den Druck.