Dateikonverter-Software - Beliebteste Apps - Schweden

Lumin ist eine cloudbasierte PDF-Bearbeitungs- und Dokument-Workflow-Software, die 2014 gegründet wurde und ihren Hauptsitz in Neuseeland hat. Lumin ist weltweit tätig und verfügt über mehr als 80 Millionen Benutzer weltweit. Auf fast jedem Kontinent der Welt gibt es einen Lumin-Benutzer – einschließlich der Antarktis! Lumin bietet eine nahtlose Integration in G-Suite und bietet eine Reihe intuitiver digitaler Tools zum Hinzufügen von elektronischen Signaturen, Text, Hervorhebungen und mehr zu Ihren PDF-Dokumenten in der Cloud. Mit Lumin können Sie: - Roh-PDF-Text direkt in Ihren Dokumenten bearbeiten, um Datumsänderungen und kleinere Aktualisierungen von Verträgen und Vereinbarungen zu vereinfachen - Einen nahtlosen E-Signatur-Workflow erstellen, um digitale Signaturen zu sammeln und anzufordern - Kommentieren, taggen und mit Ihrem Team von überall aus zusammenarbeiten - Synchronisieren Sie mit den Google-Tools, die Sie kennen und lieben – Greifen Sie auf eine Reihe digitaler Tools zu, darunter das Hinzufügen von Formen, Bildern, Text, Kommentaren, Hervorhebungen und – Greifen Sie auf eine Reihe erweiterter PDF-Funktionen zum Bearbeiten von Dokumenten, Komprimieren von Dateien zum Senden, Teilen von Dateien und vielem mehr zu . Optimieren Sie Dokumentenprozesse und Arbeitsabläufe mit Tools, die Ihnen in Fleisch und Blut übergehen und genau so funktionieren, wie Sie es erwarten. Nutzen Sie Lumin für Studium, Arbeit und Privatleben. Lumin kann kostenlos heruntergeladen und verwendet werden, oder Sie können erweiterte Features und Funktionen schon ab 9 US-Dollar pro Monat freischalten. Business- und Enterprise-Pläne sind verfügbar und leicht skalierbar, um sie an Ihr Team anzupassen. Installieren Sie Lumin PDF einfach vom G-Suite Marketplace und schon kann es losgehen!