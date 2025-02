Außendienstsoftware - Beliebteste Apps - Sint Maarten

Promomash

promomash.com

Promomash ist die einzige All-in-one-Promotion-Management-Plattform für wachsende CPG-Marken im Einzelhandel. Planen, führen, analysieren und optimieren Sie alle Ihre Einzelhandelsaktionen, Außendienst- und Marketingaktivitäten sowie In-Store-Demos an einem Ort – und lagern Sie Ihr größtes Problem, die Abzüge, mit einem schlüsselfertigen, durchgängig verwalteten Prozess aus. Durch die Verwaltung all dessen in Promomash verfügen CPG-Marken über eine zentrale Informationsquelle, die ihnen hilft, im Einzelhandel besser zu werben und mit ihren begrenzten Handelsausgaben die besten Entscheidungen zu treffen. Keine andere Lösung bietet alle Tools, die Marken benötigen, um jeden Aspekt ihrer Handelsmarketing- und Werbemaßnahmen zu verwalten. Keine Tabellenkalkulationen oder mehrere Systeme mehr erforderlich! • Verwalten Sie Werbeaktionen, Demos, Verkäufe und Rabatte an einem Ort. • Erhalten Sie über unsere Partnerschaft mit Crisp automatische, tägliche Verkaufsdaten-Feeds. • Befreien Sie sich von der Last des Abzugsmanagements mit unserem schlüsselfertigen End-to-End-Service. • Sehen Sie Handelsausgaben klarer mit detaillierten Planungs-, Berichts- und Abzugsdaten. • Vergleichen Sie den Plan mit der tatsächlichen Handelsleistung in einer übersichtlichen Ansicht. Abo-Pläne, die jetzt Ihren Bedürfnissen entsprechen. Melden Sie sich nur für das an, was Sie benötigen, oder nutzen Sie alle Vorteile des All-in-one-Promotion-Managements mit Promomash. Ganz gleich, wie Sie beginnen: Alle unsere Abonnements gelten für eine monatliche Laufzeit und die Preise richten sich nach der Größe und dem Budget Ihres Unternehmens. • Trade Promotion Management (TPM): Planen, führen, analysieren und verfeinern Sie alle Ihre Handelsaktionen für alle Taktiken und Kunden. • Field-Marketing-Management: Planen, verwalten und berichten Sie über Field-Marketing-Events, Demos und Merchandising-Aktivitäten. • Abzugsmanagement: Nutzen Sie die Automatisierung und unser Expertenteam, um Abzüge zu erfassen, zu kategorisieren, zu validieren und anzufechten.