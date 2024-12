Beliebteste Zuletzt verwendet Außendienstsoftware - Beliebteste Apps - Norwegen

Die Außendienstsoftware wurde für Mitarbeiter entwickelt, die im Tür-zu-Tür-Verkauf tätig sind. Sie weist dem Verkaufspersonal logische Routen zu und optimiert so die Effizienz. Diese Tools helfen dabei, Teammitglieder durch Verkaufsrouten zu führen und halten Manager in Echtzeit über die Standorte ihrer Mitarbeiter auf dem Laufenden. Die Software ermöglicht außerdem die Protokollierung erfolgreicher Verkäufe oder Transaktionen und erleichtert die Überwachung der Teamaktivitäten unterwegs. Außendienstsoftware ist im weiteren Bereich der Vertriebssoftware tätig. Während andere Vertriebssoftware digitale Gebiete für die Kontaktaufnahme per Telefon, E-Mail oder Videoanruf zuweist, zeichnet sich Außendienstsoftware dadurch aus, dass sie physische Standortgebiete bereitstellt und Vertriebsmitarbeiter nahtlos mit den physischen Adressen ihrer Leads verbindet. Einige Tools können auch in ein Customer-Relationship-Management-System (CRM) integriert werden oder als solches fungieren, Kontaktinformationen extrahieren und als zentraler Knotenpunkt für Aktualisierungen und Feldnotizen dienen.