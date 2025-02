Defense.com

Defense.com ist eine XDR-Plattform, die alles enthält, was Ihr Unternehmen benötigt, um Cyber-Bedrohungen in allen Bereichen Ihres Netzwerks zu erkennen und darauf zu reagieren, ohne den Unternehmenspreis oder die Komplexität. Ohne eine Lösung wie Defense.com können Sie viel Zeit und Ressourcen aufwenden, um Daten aus mehreren unterschiedlichen Sicherheitstools manuell zu korrelieren, um Cyber-Bedrohungen zu identifizieren und zu beheben. Defense.com erfasst und korreliert native und externe Sicherheitsdaten aus allen Bereichen Ihrer Umgebung in einer einzigen Erkennungs- und Reaktionsplattform und hilft Ihnen so, Bedrohungen schnell zu erkennen und Verstöße zu verhindern. Neben der Bedrohungserkennung und -reaktion unterstützt die Defense.com-Plattform Ihr Unternehmen auch dabei, seine Sicherheitslage durch integriertes Schwachstellenscannen, Endpunktschutz, externe Angriffsflächenüberwachung und Schulungen zum Sicherheitsbewusstsein zu stärken. Managed Services Kleine und mittlere Unternehmen haben oft nicht die Zeit oder die Ressourcen, um ihre Umgebung ordnungsgemäß zu überwachen, und sind daher gezwungen, sich nur mit der Abdeckung der Geschäftszeiten zufrieden zu geben. Defense.com löst diese Herausforderung mit einem rund um die Uhr verwalteten SIEM-Service, der von unseren internen SOC-Analysten und unserer fortschrittlichen Protokollüberwachungstechnologie unterstützt wird. Wir können Ihr Team entlasten, indem wir in Ihrem Namen die Umgebung Ihrer Organisation überwachen, Sie auf echte Bedrohungen aufmerksam machen und detaillierte Ratschläge zur Behebung geben, um Probleme schnell zu beheben. Warum Defense.com wählen? Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern auf dem Markt, die als MSSPs mit Technologie von Drittanbietern operieren, hat Defense.com eine proprietäre SIEM-Plattform entwickelt, die erweiterte Funktionen zur Bedrohungserkennung bietet und Protokolle von jedem System oder Anbieter aufnehmen kann. Dies ermöglicht es Unternehmen, ihre vorhandenen Sicherheitsinvestitionen optimal zu nutzen, sich von der Anbieterbindung zu befreien und alles in ihrer Umgebung auf Sicherheitsbedrohungen zu überwachen. Wir verfügen außerdem über ein eigenes SOC-Team, das rund um die Uhr proaktive Bedrohungserkennung und Protokollüberwachung bietet. Unsere Managed Services verringern den Druck auf IT-Teams, indem sie proaktiv nach bösartigen Aktivitäten in ihren Netzwerken suchen und sie auf Sicherheitswarnungen aufmerksam machen. Dadurch sparen sie Zeit und stellen sicher, dass sie sich nur auf echte Risiken konzentrieren. Bestehende Anbieter auf dem Markt bieten komplexe und teure Lösungen an, die in der Regel auf Unternehmensorganisationen mit internen SecOps-Teams zugeschnitten sind. Defence.com sticht im Vergleich zu den aktuellen Spitzenreitern der MDR- und XDR-Kategorie als eine zugänglichere Alternative für KMU hervor.