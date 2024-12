Beliebteste Zuletzt verwendet Erweiterte Erkennungs- und Reaktionsplattformen (XDR). - Beliebteste Apps - Norwegen

Bei XDR-Plattformen (Extended Detection and Response) handelt es sich um Tools zur Automatisierung der Erkennung und Behebung von Sicherheitsbedrohungen in hybriden Umgebungen. Diese Plattformen können Sicherheitsvorfälle in Netzwerken, Endpunkten, Cloud-Diensten und Anwendungen erkennen und darauf reagieren. Unternehmen setzen zunehmend auf XDR-Technologien, da herkömmliche Erkennungs- und Reaktionslösungen häufig auf eine einzige Domäne beschränkt sind, beispielsweise Endpunktsicherheit oder Netzwerksicherheit, während XDR umfassenden Schutz für komplexe Hybridumgebungen bietet. XDR-Lösungen bieten ein einheitliches System zur Verwaltung von Sicherheitsvorfällen, unabhängig von ihrem Ursprung innerhalb des Unternehmens. Sie tragen außerdem dazu bei, Sicherheitsabläufe zu rationalisieren, indem sie redundante Erkennungs- und Reaktionstools konsolidieren, sodass Sicherheitsteams Bedrohungen leichter erkennen und bekämpfen können.