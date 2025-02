Spesenverwaltungssoftware - Beliebteste Apps - Slowakei

ExpenseOnDemand

expenseondemand.com

ExpenseOnDemand verändert die Art und Weise, wie Finanz- und Gehaltsabrechnungsteams ihre Ausgabenverwaltungsprozesse verwalten. Wir bieten eine End-to-End-Lösung, die KI und intelligente Technologie zur Erfassung von Belegen und Rechnungen nutzt, bis hin zur nahtlosen Integration in Xero, Tally, QuickBooks und Sage, um Ihnen das Leben so einfach wie möglich zu machen. Unsere einzigartige Technologie hilft Unternehmen, Prozesse zu automatisieren, doppelte Belege zu erkennen und Ansprüche einfach zu authentifizieren, was ihnen oft jedes Jahr Tausende oder sogar Millionen an Kosten einspart. Auf der Plattform stehen über 120 erweiterte Funktionen zur Auswahl, und Sie zahlen nur für die, die Sie abonnieren. Die bemerkenswertesten Punkte für unsere Benutzer sind: 1. Sie können Ihre eigene Genehmigungshierarchie erstellen, einschließlich mehrstufiger Genehmiger in der Plattform, mit Ausgabenlimits. 2. Nutzen Sie unsere Google Mileage-Funktion und sparen Sie satte 27,8 % der manuell beanspruchten Meilen. 3. Unsere „Buchhaltungsintegrationen“ ermöglichen Ihnen die Integration in verschiedene Buchhaltungssoftware in wenigen Minuten, einschließlich des Versendens von Belegen und der Verwendung der Tracking-Kategorien. 4. Unsere „Audit Trail“-Funktion kann Ihnen bei Bedarf den vollständigen Verlauf einer Ausgabe anzeigen – vom Workflow über den Eingang bis hin zur Genehmigungshistorie. 5. Sie können unterschiedliche Steuersätze in eine Quittung eingeben, sodass Finanzmanager Ausgaben problemlos in die entsprechenden Steuersätze aufteilen können. 6. Sie können Ausgabenkategorien individuell an Ihr Unternehmen anpassen. Sie können Ihren eigenen benutzerdefinierten Exportbericht erstellen, der für Ihre Organisation geeignet ist.