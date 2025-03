Beenden Sie die Interview-Management-Software - Beliebteste Apps - Uganda

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics Corexm wird von mehr als 13.000 Marken und 75% der Fortune 500 verwendet und ist die vertrauenswürdige, intelligenteste und skalierbare All-in-One-Plattform für das Erfahrungmanagement. Qualtrics Corexm ist das fundamentale Forschungsinstrument zum Aufbau, Einführung und Analyse von Umfrageforschung. Mit Corexm können Sie abgelagerte Operationen in eine ganzheitliche, End-to-End-Plattform für alle Erkenntnisse bringen, auf die Sie sich versammeln und handeln möchten. Corexm mit Funktionen und Lösungen für jede Abteilung hilft Ihnen, Ihr Publikum zu erreichen, wo sie sich befinden, um sicherzustellen, dass Sie schneller als je zuvor Einblicke erhalten. Sie können sogar eigene Projekte erstellen oder Projekte anwenden, die von Qualtrics -Experten entworfen wurden - für Marken-, Kundenersichten, Produktforschung oder Mitarbeitererfahrung -, damit Sie Maßnahmen ergreifen können, wo sie am meisten benötigt werden. Mit Qualtrics corexm ermöglichen Sie jedem, umsetzbare Erkenntnisse zu erfassen, zu analysieren und auszutauschen und sie zu verwenden, um bestehende Produkte, Dienstleistungen und Erfahrungen zu identifizieren oder zu verbessern. Es ist an der Zeit, Ihre Erfahrungsdateneffizienz mit der weltweit flexibelsten Lösung für moderne Forschung und Feedback zu steigern. 1) Konzentrieren Sie sich auf die richtigen Ergebnisse, um jede Entscheidung mit prädiktiven Erkenntnissen und KI-angetriebenen Empfehlungen zu befähigen, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen und Erfahrungen zu verbessern. Dies schließt ai-gesteuerte Textanalysen ein, um offene Feedback in Maßstab, Berichterstattung für jeden Stakeholder und vieles mehr zu verstehen. 2) Ausgefugte Forschungen haben jedes Forschungsprojekt in wenigen Minuten einfach erstellen, anpassen und verändert, mit einer point-and-Click-Benutzeroberfläche, von PhD-unterstützten Methoden und einer robusten Bibliothek mit mehr als 100 Fragetypen und Vorlagen, die von Umfrageswissenschaftlern entworfen wurden. Alles bereit zu verwenden, ohne dass eine Codierung erforderlich ist. 3) Drive-Geschwindigkeits- und Agilitätsskala-Zugang zu Erlebniseinsichten im gesamten Unternehmen mit speziell gebauten Lösungen, Workflows und einer einfachen Zusammenarbeit. Fügen Sie dazu eine flexible Plattform mit unübertroffenen Integrationen in die Systeme hinzu, die Ihr Unternehmen bereits verwendet. 4) Sparen Sie Zeit und Geld Standardisieren Sie Ihre Forschung auf einer einzigen Plattform, um ein umfassendes Datensatzsystem für alle Ihre Befragten zu erstellen. Werden Sie ein Forschungsexperte mit KI, der das starke Heben für Sie erledigt und Empfehlungen zur Verbesserung der Umfragequalität und -verträglichkeit anbietet. 5) Konsolidieren und optimieren Sie die Forschung durch ein einheitliches System, das die Fähigkeit aller verbindet und zentralisiert, um Feedback- und Erlebungsmöglichkeiten zu hören, zu verstehen und zu reagieren, sich tiefer in Daten zu befassen, persönliche Erfahrungen in Maßstab zu entwerfen und die Forschungseffizienz drastisch zu steigern. 6) Reduzieren Sie die Risiko-Exposition mit unschlagbaren Sicherheits-, Compliance- und Governance-Funktionen für Unternehmensqualität. 7) Erweitern Sie Ihre Bandbreite mit Experten auf Demand, die Ihre Daten für Sie schwieriger funktionieren. Geben Sie unsere Forschungsdienste und unser Netzwerk von Partnern ein, um sie mit Design, Analyse, Berichterstattung und Beschaffung des Befragten zu unterstützen. Dank eines vollständig flexiblen Engagement -Modells verwenden Sie uns auch so viel oder so wenig, wie Sie brauchen. Wichtige Qualtrics Corexm -Produktfunktionen - Experten entworfene Vorlagen -Drag & Drop Survey Builder - automatisierte XM -Lösungen - Anpassbare Vermessungsthemen - Vollständige Zusammenarbeit Tools - Advanced Survey Logic - Quotenmanagement -Eingebaute AI-gesteuerte Methodik und Fragenqualitätsanalyse (Expertreview) - Analytik und Intelligenz von AI-betrieben (Statistiken IQ & Text IQ) - Crosstabs - REST -API -Zugriff für die Systemintegration - SMS -Verteilung - WCAG 2.0 -konform - Support für E -Mail- und Chat -Support