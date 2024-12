Beliebteste Zuletzt verwendet Beenden Sie die Interview-Management-Software - Beliebteste Apps - Mosambik

Software zur Verwaltung von Austrittsgesprächen vereinfacht und rationalisiert den Prozess der Durchführung von Austrittsgesprächen und die Abwicklung der Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit dem Ausscheiden von Mitarbeitern. Das Hauptziel besteht darin, den Mitarbeitern, die ihre Position verlassen, einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen. Durch die Eliminierung von Papierkram und die Konsolidierung von Aufgaben in einer einzigen, einheitlichen Oberfläche macht diese Software den Ausstiegsprozess effizienter. Es bietet flexible Interviewoptionen, die zu Hause, im Büro oder über mobile Geräte durchgeführt werden können. Darüber hinaus umfasst die Software Analysetools zur Verarbeitung und Visualisierung von Daten aus Abschlussgesprächen in Echtzeit in grafischen oder tabellarischen Formaten. Typischerweise ist Software zur Verwaltung von Austrittsgesprächen in ein umfassenderes HR-Managementsystem integriert, häufig zusammen mit Offboarding-Tools.