Eventplanungssoftware - Beliebteste Apps - Slowakei

Groupize ist die Lösung der Wahl für modernes Meeting-Management. Mit einer benutzerfreundlichen, umfassenden Plattform für Gruppen, Meetings und Veranstaltungen jeder Größe vereint Groupize Reisen, Ausgaben und Compliance und bietet gleichzeitig ein fantastisches Erlebnis für Planer und Teilnehmer. Groupize unterstützt Meetings jeder Größe und zentralisiert Planung und Organisation, Reiselogistik, Ausgabenverwaltung und Fürsorgepflicht auf einer praktischen Plattform, die für jedermann einfach zu nutzen ist. Ob Konferenzen, Vertriebs-Offsites, Meetings kleiner Unternehmen, Schulungen und Onboarding-Retreats, Rekrutierung und Gästereisen oder Projekte und Crew-Reisen – Groupize deckt ein breites Spektrum an Anwendungsfällen ab, sodass Unternehmen ihr Meeting-Management an einem Ort konsolidieren können. Von der Beschaffung über die Teilnehmerverwaltung und -registrierung, die Verfolgung der Sorgfaltspflicht bis hin zur integrierten Reisebuchung automatisiert und rationalisiert die cloudbasierte Plattform die Logistik der Planung von Firmenmeetings und Veranstaltungen und spart den Teams Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mit einfachen SaaS-basierten Preisen, anpassbaren Plänen und zentralisierter Ausgabentransparenz hilft Groupize Unternehmen dabei, zu hohe Ausgaben für Meetings zu vermeiden, was sowohl Kosteneinsparungen als auch Ressourcenoptimierung für überlastete Teams ermöglicht. Für Meetingteilnehmer stellt Groupize eine moderne, benutzerfreundliche App bereit, mit der sie sich einfach registrieren, Reisen buchen und an ihrer Veranstaltung beteiligen können, was zu einer besseren Teilnahme führt. Durch die nahtlose Zwei-Wege-Integration mit Concur Travel and Expense wird sichergestellt, dass Kunden ihre Einsparungen im Reiseprogramm erfassen, Richtlinien verwalten und die Ausgabenverfolgung ganzheitlich automatisieren.