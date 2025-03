Notified

Notified Event Cloud bietet die weltweit umfassendste End-to-End-Event-Technologie und zugehörige Dienste, um die Erstellung und Verwaltung von Events zu unterstützen. Verwalten Sie den gesamten Lebenszyklus Ihrer Veranstaltungen, unabhängig von Ort, Format, Größe oder Länge – von einzelnen Sitzungen bis hin zu ständig aktiven Erlebnissen. Mit Notified können Veranstaltungsplaner, Vermarkter und Kommunikationsprofis auf einer Plattform immersive Erlebnisse schaffen, das Engagement steigern, gewinnbringende Erkenntnisse gewinnen und den ROI maximieren. - Präsenzveranstaltungen: Optimieren und automatisieren Sie Ihre Registrierungs- und Back-End-Prozesse vom Call-for-Papers bis zur Agenda-Erstellung. - Virtuelle Veranstaltungen: Bieten Sie ein umfassendes digitales Erlebnis mit markenfähigen Lobbys, robusten Engagement-Tools und einer integrierten Webcasting-Lösung. - Hybride Veranstaltungen: Bringen Sie das gemeinsame Erlebnis mit End-to-End-Veranstaltungstechnologie, mobiler App und Produktionsdiensten vor Ort auf ein neues Niveau. Schaffen Sie immersive Markenerlebnisse – über Zeit und Raum hinweg. Überraschen und erfreuen Sie Ihre Teilnehmer mit einzigartigen, kuratierten Erlebnissen. Entwerfen Sie ein digitales Erlebnis, das Ihre Geschichte kommuniziert und Ihre Marke widerspiegelt. - Konsistentes und individuelles Markenerlebnis – reaktionsfähig und 3D - Flexible Inhalte und Programmierung – live, simultan und auf Abruf - Nahtlose Mischung aus persönlichen und digitalen Kanälen - Skalierbar von 500 bis 200.000+ Teilnehmern Bringen Sie das Engagement in neue Höhen Steigern Sie das Engagement und Bauen Sie sinnvolle Verbindungen auf, die über den Live-Tag der Veranstaltung hinaus und über Zeit und Raum hinausgehen. Stärken Sie Ihre Community mit Programmen vor, während und nach der Veranstaltung. - Verbinden Sie Teilnehmer mit anderen Teilnehmern und Sponsoren durch KI-gesteuertes Matchmaking. - Video-Chat mit anderen Teilnehmern 1:1 oder in einer Gruppe. - Überwachen Sie Konversationen auf sozialen Kanälen mithilfe von Social Hubs. - Maximieren Sie das Engagement der Teilnehmer überall dort, wo sich Ihre Teilnehmer befinden, mit einer leistungsstarken Event-App – Drive Sinnvolles Engagement mit Gamification und Badging. Gewinnen Sie umsetzbare Erkenntnisse und maximieren Sie den ROI. Erhalten Sie die Erkenntnisse, die Sie benötigen, um Geschäftsergebnisse zu steigern, mit einer einzigen Quelle für einheitliche Ereignisdaten. Ihre Daten sind ein Designtool, um den Teilnehmern ein eindrucksvolles Erlebnis zu bieten. Das leistungsstarke Analyse- und Berichtsportal lässt sich in Ihren Marketing-Technologie-Stack integrieren und liefert Ihnen Echtzeit-Metriken und Erkenntnisse über Ihre Zielgruppe. Komplexes Event-Management leicht gemacht Stärken Sie Ihre Event-Zusammenarbeit und skalieren Sie Ihr Team mit einer Plattform, die Ihre Back-End-Prozesse rationalisiert und automatisiert. Kein doppelter Aufwand, der bei virtuellen oder personenzentrierten Veranstaltungstechnologielösungen üblich ist. - Teilnehmer registrieren - Referenten, Aussteller und Sponsoren verwalten - Inhalte bereitstellen und kuratieren - Binden Sie Ihre Community ein