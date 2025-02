Event-Networking und Matchmaking - Beliebteste Apps - Schweden

Airmeet

airmeet.com

Airmeet ist die weltweit erste Event Experience Cloud (EXC), die Menschen dabei hilft, von überall aus zusammenzukommen. Mehr als 6.500 Unternehmen nutzen Airmeet, um ihre Marke und ihren Umsatz durch immersive Erlebnisse und sinnvolle Verbindungen zu steigern. Airmeet unterstützt alle Veranstaltungsformate, einschließlich Konferenzen, Webinare, Meetups, Workshops, Townhalls, Karrieremessen, Ausstellungen und mehr. Marken wie ComCast, Forbes, Volvo, SAP, HackerRank und die University of Toronto veranstalten jeden Monat weltweit Tausende von Veranstaltungen auf Airmeet. Das sagen einige unserer Kunden über uns: „Mit Airmeet sind wir in der Lage, ansprechende und atemberaubende Veranstaltungserlebnisse zu schaffen und zu veranstalten, die unsere Kunden lieben.“ Dadurch verzeichnen unsere Veranstaltungen eine fast doppelt so hohe Besucherzahl im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was zu einer Steigerung der Verkaufskonversionen um 600 % beigetragen hat“, sagte Darryl Praill, CMO von Agorapulse.