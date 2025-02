Event-Management-Software - Beliebteste Apps - Schweden

JRNI

JRNI ist die erste und einzige globale Unternehmenslösung, die KI und Natural Language Processing (NLP) in E-Mail, Chat und andere Kommunikationskanäle integriert, um Terminplanung, Veranstaltungsmanagement und Warteschlangen zu automatisieren. Die KI-gestützte Automatisierung von JRNI verwaltet die Kundenkommunikation, indem sie Kundenantworten kontinuierlich liest und darauf reagiert. Ihre Mitarbeiter überprüfen einfach ihren Zeitplan, bereiten ihn vor und sorgen für herausragende Kundenerlebnisse. Einfach, effizient und einfach! JRNI-Termine: Bieten Sie Einzelgespräche an, die einzigartig sind! Die konversionsoptimierten Online-Kundenbuchungsreisen von JRNI bieten 1-2-3-Terminplanung und ein erstklassiges Erlebnis, das an das Erscheinungsbild jeder Marke angepasst werden kann. Das benutzerfreundliche und intuitive Personaltool von JRNI erleichtert Ihren Mitarbeitern die Verwaltung aller Aspekte von Terminen, von der Umplanung, Stornierung oder Buchung bis hin zur Verfolgung von Kundendaten und Terminergebnissen. JRNI-Events: Bieten Sie personalisierte One-to-Many-Engagements an, die den Umsatz und die Rentabilität steigern, stärkere Kundenbeziehungen aufbauen und die Kundenzufriedenheit und -treue verbessern – in großem Maßstab. Auf Kundenseite bietet JRNI Events Buchungsreisen an, die an das Erscheinungsbild jeder Marke anpassbar und konversionsoptimiert sind, um eine schnelle Registrierung zu erleichtern. Auf der Mitarbeiterseite erleichtert das benutzerfreundliche und intuitive Event-Management-Tool von JRNI den Mitarbeitern die Überwachung wichtiger Aspekte von Veranstaltungen, von der Ticketverwaltung über das Hinzufügen/Entfernen von Teilnehmern bis hin zur virtuellen Übertragung. JRNI Virtual Queuing: Optimieren Sie das Kundenerlebnis, indem Sie Warteschlangen und Wartezeiten reduzieren. Intelligente virtuelle Warteschlangen machen für Kunden das physische Warten in der Schlange überflüssig. Sie können problemlos von jedem Gerät aus in Warteschlangen eintreten und erhalten dann per E-Mail oder Textbenachrichtigung Aktualisierungen zu ihrem Warteschlangenstatus. Auf der Mitarbeiterseite erleichtert das benutzerfreundliche Concierge-Tool von JRNI den Mitarbeitern die Verwaltung aller Aspekte von Warteschlangen, vom Hinzufügen, Entfernen oder Neuorganisieren von Kunden in der Warteschlange bis hin zum Verfolgen von Kundendetails und Besuchsergebnissen. JRNI Analytics: Durch die Verfolgung von Umsatz und Konversionen kann Ihr Unternehmen JRNI Analytics verwenden, um den ROI zu messen und zu verstehen, wie die von Ihnen bereitgestellten One-to-One-Erlebnisse und One-to-Many-Erlebnisse den Wert steigern. Durch das Verständnis von Kennzahlen zum Kundenerlebnis – wie Wartezeit und Vorlaufzeit – können Unternehmen sicherstellen, dass sie ihren Kunden den bestmöglichen Service bieten. Und mit Daten zur Personaloptimierung, wie z. B. Personalkapazitätsberichten, können Unternehmen die Personalplanung auf der Ebene einzelner Standorte, Regionen und Mitarbeiter verbessern. Konnektoren und Erweiterbarkeit Erweitern Sie die Funktionen der JRNI-Plattform mit einer Reihe vorgefertigter Apps und Ökosystempartnern. Wichtige Konnektoren bieten Unternehmens-, Clienteling-, Kommunikations-, Personaloptimierungs- sowie Such- und Analyselösungen. Darüber hinaus basiert die JRNI-Plattform auf einem modernen Tech-Stack unter Verwendung von RESTful-APIs. Mit unserem Erweiterbarkeits-Framework können Kunden die Kernfunktionen der Plattform durch die Erstellung benutzerdefinierter Apps erweitern.