Event-Management-Software - Beliebteste Apps - Polen

Breakroom ist die nächste Evolutionsstufe in der digitalen Zusammenarbeit und Interaktion – eine vollständig anpassbare 3D-Umgebung, die für alle Ihre virtuellen Anforderungen entwickelt wurde. Die neue Arbeitswelt ist nicht die Hölle der 2D-Videokonferenzen, in der Sie gefangen waren. Sie ist ein immersives digitales Erlebnis, das Verbindung, Zusammenarbeit und Kommunikation ermöglicht. Abgeschiedenheit muss nicht gleichbedeutend sein mit Entfernung – schaffen Sie eine Welt, an der Menschen teilhaben möchten. Die hochmoderne Metaverse-Plattform von Breakroom ist vollgepackt mit leistungsstarken Features und Funktionen, die das Unmögliche möglich machen. Es macht es Ihnen leicht, im Handumdrehen Ihre eigene virtuelle Markenwelt zu erstellen und anzupassen, die für alle Arten von Publikumseinbindung geeignet ist. Von digitalen Arbeitsplätzen, Konferenzen und virtuellen Klassenzimmern bis hin zu Filmfestivals, Buchvorstellungen und gesellschaftlichen Veranstaltungen – Breakroom bietet Ihnen die Flexibilität, alles zu tun. Sie können sogar in wenigen Minuten einen E-Commerce-Shop einrichten, der mit dem integrierten Marktplatz verknüpft ist und Zugriff auf Tausende von 3D-Assets hat, oder Sie können Ihre eigenen Assets monetarisieren. Die vollständig anpassbare 3D-Umgebung von Breakroom bietet unendliches kreatives Potenzial, um Ihre Welt genau so zu gestalten, wie Sie sie sehen. Und unser Unity SDK bietet Ihnen unbegrenzte Möglichkeiten zur Anpassung und erleichtert das Hochladen benutzerdefinierter Regionen, Inhalte, Spiele oder anderer 3D-Assets, die Ihr Team entwirft. LÖSUNGEN IMMERSIVE ERLEBNISSE Von Filmfestivals und Modenschauen bis hin zu Buchvorstellungen und Networking-Events ist mit Breakroom alles möglich. Binden Sie Menschen im digitalen Bereich mit einem immersiven Markenerlebnis ein, das die Interaktion mit dem Publikum anregt. Sie haben eine leere Leinwand, auf der Sie alles erschaffen können, was Sie wollen – die virtuelle Welt steht Ihnen offen. DIGITAL HQ Stellen Sie sich Remote-Arbeit neu vor – mit einem vollständig anpassbaren virtuellen Arbeitsplatz. Zu den Ausstattungsmerkmalen gehören Besprechungsräume, Büros, Auditorien und soziale Räume, in denen Mitarbeiter Kontakte knüpfen und Kontakte knüpfen können. Mit Bildschirm- und Webcam-Sharing, Whiteboards und Messaging-Tools wird Ihr digitales Hauptquartier zum Zentrum kollaborativer Aktivitäten. VIRTUELLE VERANSTALTUNGEN Eine virtuelle Veranstaltungsplattform, die es Ihnen ermöglicht, auf ganz neue Weise mit dem Publikum in Kontakt zu treten. Überbrücken Sie die Lücke zwischen physischen und Online-Events mit einer 3D-Lösung für virtuelle Events für Konferenzen, Networking-Events, Ausstellungen und mehr und schaffen Sie ein einzigartiges und immersives digitales Erlebnis, um Ihr Publikum einzubeziehen. VIRTUELLES KLASSENZIMMER Erwecken Sie Fernunterricht zum Leben mit dem immersiven und anpassbaren virtuellen Klassenzimmer von Breakroom. Ein 3D-Klassenzimmer, in dem Lernende unabhängig vom Standort in Echtzeit zusammenarbeiten und sich engagieren können. Schaffen Sie ein wirklich interaktives Lernerlebnis mit integrierten Kollaborations- und Bewertungstools, um die Motivation und das Engagement der Lernenden aufrechtzuerhalten.