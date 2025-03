Eventcube

eventcube.io

Eventcube ermöglicht Veranstaltungsorganisatoren die Erstellung sinnvoller virtueller, persönlicher und hybrider Veranstaltungen mithilfe einer attraktiven Event-Management-Technologie, die an jedem Punkt vollständig angepasst und mit einem White-Label versehen werden kann. Mit Eventcube können Sie eine gebrandete Übertragungsbühne aufbauen und gleichzeitig Netzwerkräume und private Einzelgespräche unter den Zuschauern veranstalten, indem Sie unsere Broadcast- und Venue-Funktionen nutzen. Wir bringen den sozialen Aspekt virtueller Konferenzen zurück. Wir tun dies, indem wir Ihrem Publikum Räume bieten, in denen es mit seinem Publikum in Kontakt treten und dauerhafte Beziehungen aufbauen kann – ein Anschein traditioneller persönlicher Veranstaltungen mit einem Hauch von sozialen Netzwerken. Eventcube hat seit seiner Einführung weltweit über 100.000 Veranstaltungen durchgeführt und Top-Marken wie TedX, TikTok, TK Maxx und Red Bull sowie zweckorientierte Organisationen und Festivals bedient. Wir wurden bei den Cloud & SaaS Awards 2021 als bestes SaaS-Produkt für Ticketing oder Eventmanagement ausgezeichnet und kürzlich wurde Eventcube bei den UK Business Tech Awards 2021 als „Tech Company of the Year (Small)“ in die engere Wahl gezogen.