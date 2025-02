Event-Management-Plattformen - Beliebteste Apps - Schweden

Accelevents

Entdecken Sie die einzige Event-Management-Plattform der Enterprise-Klasse, die einfach zu bedienen ist. Erfahren Sie, wie wir Sie bei Ihrer nächsten virtuellen, hybriden oder persönlichen Veranstaltung unterstützen können. Accelevents, die Komplettlösung für die Verwaltung virtueller, hybrider und persönlicher Veranstaltungen, kombiniert auf einzigartige Weise Funktionen der Enterprise-Klasse mit Benutzerfreundlichkeit, um Ihren Veranstaltungsplanungsprozess zu optimieren. Unsere Plattform, der 12.500 Organisationen weltweit vertrauen, erweckt Ihre Veranstaltungsstrategie mit 24/7-Kundensupport, erweiterter Datensicherheit und einer breiten Palette an Funktionen zum Leben. Mit Accelevents können Veranstaltungsplaner: - In wenigen Minuten eine Veranstaltungswebsite erstellen. - Erstellen Sie mühelos eine Veranstaltungsagenda, die automatisch Referenten und Sitzungen integriert. - Passen Sie den Registrierungs- und Ticketverkaufsprozess an die individuellen Veranstaltungsanforderungen an. - Bieten Sie eine breite Palette an Zahlungsmethoden an, einschließlich Kreditkarten und Rechnungsstellung. - Stellen Sie unterstützte und Self-Check-in-Optionen bereit. - Entwerfen und drucken Sie ganz einfach professionelle Abzeichen. - Helfen Sie Ausstellern, Leads zu gewinnen und zu qualifizieren. - Unterstützen Sie den vollen Terminkalender von Teilnehmern und Veranstaltungspersonal mit einfachen Veranstaltungs-Apps. - Übertragen Sie Live-Inhalte entweder über unser hauseigenes Sendestudio oder einen bevorzugten A/V-Anbieter. - Verwalten Sie Aussteller und Sponsoren im großen Maßstab. - Verstärken Sie das Engagement der Teilnehmer durch KI-gesteuertes Networking, Gamification und mehr. - Erhalten Sie durch umfassende Analysen detaillierte Einblicke in die Veranstaltungsleistung.