ERP-Systeme - Beliebteste Apps - Turks- und Caicosinseln

ERPAG is a cloud-based enterprise resource planning (ERP) solution. It is suitable for small and midsize businesses in various industries, including automobile, retail, education, information technology and more. Zu den Hauptmerkmalen gehören Vertriebsmanagement, Einkauf, Fertigungsmanagement, Buchhaltung und Finanzen, Inventarmanagement, Berichterstattung und Analyse. ERPAG allows users to manage business processes including b2b customer portal, selling, ordering, receiving and delivery. Other features include service management, shipping management, user-access management, point of sale and barcode scanning. ERPAG bietet Integration in Google Mail, Google Calendar, Google Drive, Microsoft, Magento, WooCommerce, Shopify, Quickbooks, Square, Stripe und mehr. It supports 40+ shippers globally including UPS, FedEx and USPS. Es ist in drei Ausgaben erhältlich: Basic, Standard und Premium bei Abonnementpreisen. Es ist mit Windows-, Mac- und Linux -Betriebssystemen kompatibel. Der Support wird per E -Mail, telefonisch und durch Video -Tutorials angeboten.