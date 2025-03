Unternehmenssuchsoftware - Beliebteste Apps

Vectara

vectara.com

Vectara ist eine LLM-basierte Konversationssuch- und Wissensentdeckungsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, intelligente Gespräche über ihre eigenen Daten zu führen (denken Sie an ChatGPT, aber für Ihre Daten). Die Plattform ist entwicklerorientiert und bietet eine einfache API und ermöglicht Entwicklern Zugriff auf modernste NLU-Technologie (Natural Language Understanding) mit branchenführender Relevanz. Mit Vectaras „Grounded Generation“ können Unternehmen schnell, sicher und kostengünstig erstklassige semantische Suche und Fragebeantwortung in ihre Anwendung, Wissensdatenbank, Website, Chatbot oder Support-Helpdesk integrieren. Funktionen wie „Instant Indexing“, „Cross Attentional Neural Re-Ranking“ und „Abstractive Summarization“ stellen sicher, dass die neuesten Informationen immer zugänglich sind und dem Benutzer nur die relevantesten Antworten angezeigt werden. Darüber hinaus werden die Ergebnisse in natürlicher Sprache mit Zitaten zusammengefasst, sodass Benutzer die Antworten verstehen und deren Richtigkeit vertrauen können. Da Vectara nur Ihre eigenen Geschäftsdaten indiziert, ist die Gefahr einer Halluzination nahezu ausgeschlossen, d. h. die generierten Antworten basieren auf der sachlichen Wahrheit – Kundendaten, die verschlüsselt übertragen und gespeichert werden, werden niemals zum Trainieren von Vectara-Modellen verwendet. Web- und Anwendungsentwickler können sich kostenlos und mit großzügigen Datenlimits anmelden, um ihren Anwendungen problemlos semantische Suchfunktionen hinzuzufügen. Die leistungsstarke End-to-End-Plattform von Vectara ist selbstoptimierend und über einfache APIs einfach zu nutzen. So sind Unternehmen in nur wenigen Minuten betriebsbereit, ohne dass spezielle Ingenieure oder Infrastruktur erforderlich sind. Dank der Unterstützung aller im Unternehmen üblichen Standarddokumenttypen und Datenformate ist die Indizierung Ihrer Daten ebenfalls einfach. Weitere Informationen finden Sie auf Vectara.com.